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Хочешь потроллить устроивших молчаливую акцию протеста веганов? Съешь перед ними сочный бургер и наблюдай за реакцией.
Она бы и рада что-то сказать, но молчаливый протест не позволяет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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совсем охренели, ну нравится тебе быть идиотом, удодом, заднеприводным, так заволи свою хлеборезку и будь....почему гетеро не кричат, я вчера жену драл, смотрите все!!! мой муж нормальный, дайте нам пособие!!!
вот я как то не хочу стоять у писуара, рядом с бабой с пришитым аппаратом, может меня это травмирует..
им всем вместе в дурку надо, а они пикеты устраивают, а власти это еще и поддерживают.
Так начинается притча о становлении веганства.
Знаю одного вегана. Со своими принципами ни к кому в душу не лезет. Не ест мясо, его личное дело. Ему пофиг что я ем, мне пофиг что он ест.
Вот если бы он мангальчик поставил, стейк бы замутил с чувством с толком с расстановкой - вот тролинг, да, а так - дебилизм уровня "тиктокер"
Нет, какой-то чудак. Видел куда лучше.
Нелюдь Гитлер стал вегетарианцем. Запретить вегетарианство!
Мясо... вкусное... истекающее соком... Ням-ням-ням.