"Поворачиваться к своей стране спиной - последнее дело": гонщик Карякин отказался от участия в "Дакаре" из-за политики

Аппетиты FIA всё растут. Раннее эта же организация разрешила российским и белорусским пилотам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна. Что дальше? За участие в каком-нибудь "Дакаре" потребуют сменить гражданство?

Впрочем, гонщик Жильцов именно так и поступил. Теперь он гражданин Израиля. Спортсмен отказался от российского гражданства ради возможности выступать на ралли "Дакар". Сам он заявляет, что такое решение было принято из-за неопределенности ситуации в спорте. "Мы постоянно слышим: "Ребята, сейчас все изменится", но пока ничего не поменялось в плане перспектив занятий профессиональным спортом для россиян". А вот российский тренер Николай Ветров позицию перебежчиков осуждает. "Мое мнение здесь такое: хорошо, ребята, езжайте туда, добро пожаловать, но обратно пусть для вас дорога будет закрыта. Что ж, выступайте там. Посмотрите, как к вам там будут относиться. Пусть посмотрят, как их там пошлют на три веселых буквы. Одни сейчас защищают Родину, рискуют жизнью, а другие думают только о себе", - считает он.

В Российской автомобильной Федерации считают, что делают всё возможное, чтобы смягчить требования для участия российских гонщиков на международных соревнованиях. Президент РАФ Кирьянов по несколько раз в месяц общается с главой международной федерации на тему возможных послаблений для россиян. Правда, пока каких-то реальных положительных подвижек в решении этой проблемы, похоже, не наблюдается.