"Поворачиваться к своей стране спиной - последнее дело": гонщик Карякин отказался от участия в "Дакаре" из-за политики

Спортсмен заявил, что всех российских спортсменов, участвующих в соревнованиях Международной федерации автоспорта (FIA). заставляют подписывать заявления с осуждением СВО и политики России. Сам он поступаться принципами не намерен. "Будут в моей жизни и другие соревнования", - заявляет гонщик.
Перед участием в ралли-рейде «Дакар» российских спортсменов заставляют осудить политику России и спецоперацию, которая идёт на Украине. Однако не все согласны с требованием FIA. К примеру, гонщик Карякин считает, что это "политика двойных стандартов", и не намерен идти на компромисс ради какой-то там гонки.
Аппетиты FIA всё растут. Раннее эта же организация разрешила российским и белорусским пилотам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна. Что дальше? За участие в каком-нибудь "Дакаре" потребуют сменить гражданство?
Впрочем, гонщик Жильцов именно так и поступил. Теперь он гражданин Израиля. Спортсмен отказался от российского гражданства ради возможности выступать на ралли "Дакар". Сам он заявляет, что такое решение было принято из-за неопределенности ситуации в спорте. "Мы постоянно слышим: "Ребята, сейчас все изменится", но пока ничего не поменялось в плане перспектив занятий профессиональным спортом для россиян". А вот российский тренер Николай Ветров позицию перебежчиков осуждает. "Мое мнение здесь такое: хорошо, ребята, езжайте туда, добро пожаловать, но обратно пусть для вас дорога будет закрыта. Что ж, выступайте там. Посмотрите, как к вам там будут относиться. Пусть посмотрят, как их там пошлют на три веселых буквы. Одни сейчас защищают Родину, рискуют жизнью, а другие думают только о себе", - считает он.
В Российской автомобильной Федерации считают, что делают всё возможное, чтобы смягчить требования для участия российских гонщиков на международных соревнованиях. Президент РАФ Кирьянов по несколько раз в месяц общается с главой международной федерации на тему возможных послаблений для россиян. Правда, пока каких-то реальных положительных подвижек в решении этой проблемы, похоже, не наблюдается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сразу нельзя было прогибаться.
Надо называть вещи своими именами, а не подменять понятия.
Спортсмены, меняющие "спортивное гражданство" - это перебежчики.