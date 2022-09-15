FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3071 пост • 427 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт 
"Поворачиваться к своей стране спиной - последнее дело": гонщик Карякин отказался от участия в "Дакаре" из-за политики

"Поворачиваться к своей стране спиной - последнее дело": гонщик Карякин отказался от участия в "Дакаре" из-за политики

Автор:
15 сентября 2022 08:00
Сообщество : Спорт
Метки: fia   Карякин   видео   гонки   дакар   политика   раф   сво   соревнования   
1326
1
1

Спортсмен заявил, что всех российских спортсменов, участвующих в соревнованиях Международной федерации автоспорта (FIA). заставляют подписывать заявления с осуждением СВО и политики России. Сам он поступаться принципами не намерен. "Будут в моей жизни и другие соревнования", - заявляет гонщик.

Перед участием в ралли-рейде «Дакар» российских спортсменов заставляют осудить политику России и спецоперацию, которая идёт на Украине. Однако не все согласны с требованием FIA. К примеру, гонщик Карякин считает, что это "политика двойных стандартов", и не намерен идти на компромисс ради какой-то там гонки.

×
×


Аппетиты FIA всё растут. Раннее эта же организация разрешила российским и белорусским пилотам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна. Что дальше? За участие в каком-нибудь "Дакаре" потребуют сменить гражданство?


Впрочем, гонщик Жильцов именно так и поступил. Теперь он гражданин Израиля. Спортсмен отказался от российского гражданства ради возможности выступать на ралли "Дакар". Сам он заявляет, что такое решение было принято из-за неопределенности ситуации в спорте. "Мы постоянно слышим: "Ребята, сейчас все изменится", но пока ничего не поменялось в плане перспектив занятий профессиональным спортом для россиян". А вот российский тренер Николай Ветров позицию перебежчиков осуждает. "Мое мнение здесь такое: хорошо, ребята, езжайте туда, добро пожаловать, но обратно пусть для вас дорога будет закрыта. Что ж, выступайте там. Посмотрите, как к вам там будут относиться. Пусть посмотрят, как их там пошлют на три веселых буквы. Одни сейчас защищают Родину, рискуют жизнью, а другие думают только о себе", - считает он.


В Российской автомобильной Федерации считают, что делают всё возможное, чтобы смягчить требования для участия российских гонщиков на международных соревнованиях. Президент РАФ Кирьянов по несколько раз в месяц общается с главой международной федерации на тему возможных послаблений для россиян. Правда, пока каких-то реальных положительных подвижек в решении этой проблемы, похоже, не наблюдается.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: fia   Карякин   видео   гонки   дакар   политика   раф   сво   соревнования   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19
Васек повесил трубача 2 часа назад
Вот человек!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Горожанин 11 минут назад
Россия, Китай, Индия - это уже больше целого мира, а ещё все свободные государства и народы, для которых свобода - это не либеральный бредовый и лживый фетиш, не идеология нацистов и фашистов, смазанная идеями либерализма, а реальная, не фальшивая свобода - должны уже самостоятельно объединяться и создавать свой нормальный мир и нормальную, человеческую цивилизацию. В том числе во всех сферах культуры, и в спорте в частности. Иначе эта фашистская западная зараза никому не даст жить. Запад - это реальное сумасшествие для человечества. Пора излечивать мир от этой патологии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Круглов 15 минут назад
Если спортсмен наш, значит основная его работа защищать честь нашей Родины. И Карякин сделал это. А если спортсмен занимается спортом "для себя", то он не наш.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Kucher Полчаса назад
А потому, что сами неоднократно прогнулись под олимпийский комитет - нейтральные флаги, отсутствие гимна... Как все радовались - вот спортсмены под нейтральным флагом выступают, но это всёравно наши спортсмены!... Вот теперь и в федерациях по разным видам спорта на нас пасть раззевают.
Сразу нельзя было прогибаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Игорь Полчаса назад
Мужик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим В. Новоженов Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
.Атеист. 45 минут назад
Верно. в ж*пу этот политический цирк. Спорт должен оставаться спортом, вне политики. Вообще бы послать нах все эти конторки, да свое организовать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ashabad 49 минут назад
Уходить надо из западной ойкумены. русские для них сейчас как евреи для нацисткой Германии. Пока Запад как социально-политическая структура не потеряет своё значение, нет смысла с ними иметь дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Александр Шевченко 50 минут назад
Хорошо, когда у человека есть принципы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Mowgley Z ⚔ 51 минуту назад
Молоток
Надо называть вещи своими именами, а не подменять понятия.
Спортсмены, меняющие "спортивное гражданство" - это перебежчики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 55 минут назад
Вот таких спортсменов я уважаю. Это не конченые с белой тряпочкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
986
Lesshik 55 минут назад
"пидоры они все"(с) - и перебежчики, и FIA ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Ваня Час назад
давайте свой дакар устроим!.. у нас пустынь что ли не хватает?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lovels Travel Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

157260



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В каких условиях живут люди в Гонконге: ужасные "дома-гробницы" и металлические муравейники
В каких условиях живут люди в Гонконге: ужасные "дома-гробницы" и металлические...
Тайной меньше: все мужские секреты, раскрытые в одном посте
Тайной меньше: все мужские секреты, раскрытые в одном посте
Набирающие популярность в сообществах
19 эффектных нарядов с церемонии премии «Эмми-2022»
19 эффектных нарядов с церемонии премии «Эмми-2022»
Дженнифер Лоуренс впервые после родов вышла в свет
Дженнифер Лоуренс впервые после родов вышла в свет
Верите ли вы в то, что электромобили заменят бензиновые?
Верите ли вы в то, что электромобили заменят бензиновые?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный мир!

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#люди#дтп#авто аварии#автомир#шоу бизнес#знаменитости#красота#биография
#Юмор#факты#подборка#аварии#история#СССР#животные#Ynews#звезды#картинки
#интересно#прикол#в мире#автомобили#кино#фотографии#забавно#фильм#роль#креатив
День супербренда на AliExpress начинается. Гаджеты Blackview со скидкой до 300 долларов День супербренда на AliExpress начинается. Гаджеты Blackview со скидкой до 300 долларов Юный автогонщик зиганул на пьедестале, но объяснил, что его неправильно поняли Юный автогонщик зиганул на пьедестале, но объяснил, что его неправильно поняли В московском автосервисе отказались отслуживать авто добровольца с Донбасса В московском автосервисе отказались отслуживать авто добровольца с Донбасса Бердымухамедов вооружился палками и покорил стадион, а потом показал мастерство дрифта Бердымухамедов вооружился палками и покорил стадион, а потом показал мастерство дрифта "Я здесь не для этого": Киркоров дважды увернулся от ответа на вопрос о СВО "Я здесь не для этого": Киркоров дважды увернулся от ответа на вопрос о СВО Куча-мала из машин: массовая авария на гонке WTCR в Португалии Куча-мала из машин: массовая авария на гонке WTCR в Португалии

На что жалуетесь?

Вернуться