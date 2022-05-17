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Главная солистка: собака подпела фольклорному хору

Главная солистка: собака подпела фольклорному хору

Автор:
17 мая 2022 10:34
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   грузия   добро   животные   позитив   собака   тбилиси   хор   
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В столице Грузии Тбилиси запечатлели забавную сцену с участием собаки. Она услышала пение детей из фольклорного хора и не смогла остаться в стороне.
Четвероногая солистка вне конкуренции. Нужно срочно зачислить её в хор!

Источник:

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Метки: Юмор   видео   грузия   добро   животные   позитив   собака   тбилиси   хор   
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