Главная солистка: собака подпела фольклорному хору

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В столице Грузии Тбилиси запечатлели забавную сцену с участием собаки. Она услышала пение детей из фольклорного хора и не смогла остаться в стороне.
Четвероногая солистка вне конкуренции. Нужно срочно зачислить её в хор!
Источник:
АНТИФИШКИ
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