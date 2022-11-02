Два брата по-разному ловят вкусняшки и смешат пользователей сети

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Все собаки такие же разные, как и люди. Эти два пса — родные братья. Но один из них умеет ловить вкусняшки на лету, а вот другой нет.
Хозяйка двух хаски наглядно показала, как различаются её псы. Первый, по кличке Амэ умеет ловить вкусняшки прямо на лету. Второй пёс по кличке Уки не смог овладеть этим умением. Реакция Уки на вкусняшку рассмешила пользователей сети и ролик быстро стал популярным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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