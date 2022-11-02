FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12996 постов • 1389 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Два брата по-разному ловят вкусняшки и смешат пользователей сети

Два брата по-разному ловят вкусняшки и смешат пользователей сети

Автор:
02 ноября 2022 12:29
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   интересное   милота   собаки   фото   
715
1
1

Все собаки такие же разные, как и люди. Эти два пса — родные братья. Но один из них умеет ловить вкусняшки на лету, а вот другой нет.

Хозяйка двух хаски наглядно показала, как различаются её псы. Первый, по кличке Амэ умеет ловить вкусняшки прямо на лету. Второй пёс по кличке Уки не смог овладеть этим умением. Реакция Уки на вкусняшку рассмешила пользователей сети и ролик быстро стал популярным.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   интересное   милота   собаки   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Бритва 2 часа назад
завязка, поворот, кульминация
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

69686



Другие посты автора
Популярное в сообществах
О противостоянии мясоедов и веганов
О противостоянии мясоедов и веганов
Обыденная жизнь в СССР на фотографиях. Интересные снимки 70-80х годов
Обыденная жизнь в СССР на фотографиях. Интересные снимки 70-80х годов
Набирающие популярность в сообществах
Зачем ускоряться для путешествий во времени?⁠⁠
Зачем ускоряться для путешествий во времени?⁠⁠
Кто настоящая? Дипфейк с Элизабет Олсен и Скарлетт Йоханссон озадачил пользователей сети
Кто настоящая? Дипфейк с Элизабет Олсен и Скарлетт Йоханссон озадачил пользователей сети
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#забавно#люди#история#в мире#автомир#милота#улыбнуло#кино
#фото#факты#интересное#авто аварии#аварии#автомобили#Еда#позитив#Украина#Китай
#интересно#животные#дтп#подборка#Приколы#картинки#истории#СССР#дети#найдено на ebay
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Битва взглядов Битва взглядов Самый милый налог: водители грузовиков "платят" тростником слонам за проезд Самый милый налог: водители грузовиков "платят" тростником слонам за проезд Настроение: смотреть на ленивый паровозик из котиков Настроение: смотреть на ленивый паровозик из котиков Когда очень любишь свою работу: кадры из зоосалона Когда очень любишь свою работу: кадры из зоосалона "Что за техника безопасности?": котик испытал судьбу "Что за техника безопасности?": котик испытал судьбу

На что жалуетесь?

Вернуться