Самый милый налог: водители грузовиков "платят" тростником слонам за проезд

Сотрудник лесного департамента Индии поделился милым видео, на котором мама со слонёнком встречают грузовик с тростником, чтобы получить свою часть добычи.
В Индии любой грузовик, который везёт сахарный тростник, останавливается про видео слонов. Дальнейшее движение возможно только после того, как четвероногие гиганты получат свою порцию вкусностей. Слоны знают об этом и с нетерпением ждут рядом с дорогой.
Сотрудник лесного департамента сравнил угощение слонов с уплатой «тростникового налога». Пользователи сети решили, что это самый милый и разумный налог из всех.
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