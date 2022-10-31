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Самый милый налог: водители грузовиков "платят" тростником слонам за проезд

Самый милый налог: водители грузовиков "платят" тростником слонам за проезд

Автор:
31 октября 2022 11:08
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Прикол   Юмор   видео   животные   налог   слоны   тростник   фото   
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Сотрудник лесного департамента Индии поделился милым видео, на котором мама со слонёнком встречают грузовик с тростником, чтобы получить свою часть добычи.

В Индии любой грузовик, который везёт сахарный тростник, останавливается про видео слонов. Дальнейшее движение возможно только после того, как четвероногие гиганты получат свою порцию вкусностей. Слоны знают об этом и с нетерпением ждут рядом с дорогой.

Сотрудник лесного департамента сравнил угощение слонов с уплатой «тростникового налога». Пользователи сети решили, что это самый милый и разумный налог из всех.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   Прикол   Юмор   видео   животные   налог   слоны   тростник   фото   
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2  комментария
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1k
Pterocactus Час назад
Рэкет по-индийски!
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2k
Legat 15 минут назад
А потом они все вместе танцуют и поют
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