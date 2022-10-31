Самый милый налог: водители грузовиков "платят" тростником слонам за проезд

В Индии любой грузовик, который везёт сахарный тростник, останавливается про видео слонов. Дальнейшее движение возможно только после того, как четвероногие гиганты получат свою порцию вкусностей. Слоны знают об этом и с нетерпением ждут рядом с дорогой.

Сотрудник лесного департамента сравнил угощение слонов с уплатой «тростникового налога». Пользователи сети решили, что это самый милый и разумный налог из всех.