Когда очень любишь свою работу: кадры из зоосалона

В ролике ветеринары и гурмеры делают свою работу максимально мило, с душой. Они танцуют, поют, играю с собачками и веду себя как счастливые люди. В конце ролика добавлены сцены встречи питомцев с хозяевами после стрижки или лечения. Ну что за милота!