Когда очень любишь свою работу: кадры из зоосалона

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Всегда приятно смотреть на людей, которые делают свою работу с удовольствием. В сети появился ролик с камер видеонаблюдения, которые установлены в бразильском зоосалоне.
В ролике ветеринары и гурмеры делают свою работу максимально мило, с душой. Они танцуют, поют, играю с собачками и веду себя как счастливые люди. В конце ролика добавлены сцены встречи питомцев с хозяевами после стрижки или лечения. Ну что за милота!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор ветеринары видео животные интересное милота фото
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