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Когда очень любишь свою работу: кадры из зоосалона

Когда очень любишь свою работу: кадры из зоосалона

Автор:
24 октября 2022 14:56
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   ветеринары   видео   животные   интересное   милота   фото   
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Всегда приятно смотреть на людей, которые делают свою работу с удовольствием. В сети появился ролик с камер видеонаблюдения, которые установлены в бразильском зоосалоне.

В ролике ветеринары и гурмеры делают свою работу максимально мило, с душой. Они танцуют, поют, играю с собачками и веду себя как счастливые люди. В конце ролика добавлены сцены встречи питомцев с хозяевами после стрижки или лечения. Ну что за милота!

Источник:

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Метки: Юмор   ветеринары   видео   животные   интересное   милота   фото   
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11  комментариев
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23k
Егор Час назад
Это собаки. А с кошками вот так:
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27k
Квантовый переход 6 минут назад
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Полчаса назад
зверюшки это прикольно да! но на видио какое то позёрство на камеру! и песня гауно
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428
Kra 41 минуту назад
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1k
Гремлин Час назад
Музыка неправильная.
Должна быть бачата.
Ссылка youtu.be
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51k
smakido 2 часа назад
Благодарю за позитив !
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18k
сергей костюнин 2 часа назад
Пятница перед получкой )))
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WhiteRat

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