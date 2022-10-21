"Что за техника безопасности?": котик испытал судьбу

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Хорошо, что у кошек 9 жизней. И теперь понятно, зачем. Очень любопытный и неосторожный котик решил облизать розетку.
Хозяйка не очень умного котика сняла на видео, как её питомец пытается вылизать розетку. Говорят, если питомец что-то лижет, ему не хватает витаминов. Этому котику явно нехватает мозгов.
Хозяйка сняла на видео этот отчаянный поступок только потому, что именно эта розетка в доме не работает. Теперь придётся ставить заглушки на все розетки в доме...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Намазано для видео.
– Это насилие! – протестуют русский и американец.
Американец мешает горчицу и валерианку, и кошка все съедает.
– Это обман! – протестуют немец и русский.
Русский хватает кошку и мажет горчицей у нее под хвостом. Кошка с воем начинает ее слизывать.
– Вот так, – говорит русский, – добровольно и с песней!