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"Что за техника безопасности?": котик испытал судьбу

"Что за техника безопасности?": котик испытал судьбу

Автор:
21 октября 2022 09:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Прикол   Юмор   видео   животные   интересное   котик   милота   фото   
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Хорошо, что у кошек 9 жизней. И теперь понятно, зачем. Очень любопытный и неосторожный котик решил облизать розетку.

Хозяйка не очень умного котика сняла на видео, как её питомец пытается вылизать розетку. Говорят, если питомец что-то лижет, ему не хватает витаминов. Этому котику явно нехватает мозгов.

Хозяйка сняла на видео этот отчаянный поступок только потому, что именно эта розетка в доме не работает. Теперь придётся ставить заглушки на все розетки в доме...

Источник:

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Метки: Питомцы   Прикол   Юмор   видео   животные   интересное   котик   милота   фото   
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8  комментариев
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32k
Fat Lynx Час назад
Мятой кошачьей помазали или валерьяной.
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9k
Mowgley Z ⚔ 14 минут назад
Кто-нибудь видел своими глазами кота, просто так лижущего розетку?
Намазано для видео.
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28k
Levyathan Полчаса назад
Не понял, а что угрожает коту, даже если розетка будет исправна? Даже ты, автор, со своим слюнявым языком, ничем не рискуешь, если оближешь розетку.Попробуй, убедись. А коту, с его устройством языка, вообще ничего не угрожает.
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8k
Борис Карабанов 39 минут назад
Я извиняюсь, а что котику грозило? Замкнуть оба контакта не получится физически. Фаза на землю? Тоже не выйдет - пол сухой изолятор. И вообще, 120V. Впрочем, америкосы, что с них взять: "О, май гад!!!"
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176
Грустный Кот Час назад
Американец, немец и русский спорят, кто сумеет научить кошку есть горчицу. Немец ловит кошку и заталкивает горчицу ей в пасть.
– Это насилие! – протестуют русский и американец.
Американец мешает горчицу и валерианку, и кошка все съедает.
– Это обман! – протестуют немец и русский.
Русский хватает кошку и мажет горчицей у нее под хвостом. Кошка с воем начинает ее слизывать.
– Вот так, – говорит русский, – добровольно и с песней!
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