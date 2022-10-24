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Настроение: смотреть на ленивый паровозик из котиков

Настроение: смотреть на ленивый паровозик из котиков

Автор:
24 октября 2022 13:44
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   котики   милота   фото   
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Осенью многие бы не отказались от такого аттракциона: ты лежишь, тебя катают.

Все мы знаем, что котики любят коробки. А что если коробки катает по квартире специально обученный человек? Вообще идеально! В эту дождливую осеннюю погоду хочется быть таким котом в одном из этих вагончиков

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   котики   милота   фото   
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5  комментариев
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23k
Serg2001 4 часа назад
Проводник, чаю! (с)
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WithU 2 часа назад
Ямщик, не гони лошадей
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9k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Не плацкарт
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