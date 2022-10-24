Настроение: смотреть на ленивый паровозик из котиков

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Осенью многие бы не отказались от такого аттракциона: ты лежишь, тебя катают.
Все мы знаем, что котики любят коробки. А что если коробки катает по квартире специально обученный человек? Вообще идеально! В эту дождливую осеннюю погоду хочется быть таким котом в одном из этих вагончиков
Источник:
АНТИФИШКИ
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