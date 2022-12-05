"Было весело, давай ещё!": в Китае экскаваторщик спас щенка и тому понравилось

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В Китае крошечный щенок свалился в водосток и сам выбраться не мог. К счастью, рядом работал экскаватор, и его водитель помог малышу спастись. Щенку понравилось кататься в ковше и он захотел повторить.
В Китае на стройке щенок свалился в водосток. Сам он выбраться не мог — покатые стены и грязь сильно мешали. К счастью, ему помог экскаваторщик. Водитель ковшом вытащил малыша и поставил на асфальт.
Видимо, малышу понравилось кататься в ковше и он снова побежал в сторону водостока. К счастью, его отогнали от края.
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