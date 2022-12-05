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"Было весело, давай ещё!": в Китае экскаваторщик спас щенка и тому понравилось

"Было весело, давай ещё!": в Китае экскаваторщик спас щенка и тому понравилось

Автор:
05 декабря 2022 15:08
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересное   милота   спасение   фото   щенок   
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В Китае крошечный щенок свалился в водосток и сам выбраться не мог. К счастью, рядом работал экскаватор, и его водитель помог малышу спастись. Щенку понравилось кататься в ковше и он захотел повторить.

В Китае на стройке щенок свалился в водосток. Сам он выбраться не мог — покатые стены и грязь сильно мешали. К счастью, ему помог экскаваторщик. Водитель ковшом вытащил малыша и поставил на асфальт.

Видимо, малышу понравилось кататься в ковше и он снова побежал в сторону водостока. К счастью, его отогнали от края.

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Метки: видео   животные   интересное   милота   спасение   фото   щенок   
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6  комментариев
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10k
Дмитрий 11 минут назад
Собакен просто побежал к спасителю, отблагодарить его и облизать.
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21k
BiZ 8 минут назад
за мамкой побежал)
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2k
SHAGREEN 52 минуты назад
Все мы вышли из воды и должны туда вернуться.
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4k
Олег Данилов Час назад
он там косточку прятал :)
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PokemonKa
Pika-Pika?
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