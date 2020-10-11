«Суровые» сторожевые псы

Этот милый ролик растопил сердца огромного числа любителей животных по всему миру.
Владелицу собак из Австралии нарекли «гением» после того, как она поделилась роликом со своим остроумным решением, состоящим из отверстий в заборе, через которые теперь смотрят её собаки породы лабродор, когда она возвращается домой.
Видео, загруженное пользовательницей «liltroubless», начинается с того, что хозяйка животных едет на авто по подъездной дорожке к своему дому.
В это время две собаки женщины тут же стараются занять исходную позицию, погрузив свои мордахи в вырезанные в деревянном заборе отверстия, чтобы поприветствовать свою кормилицу.
Завидев своих любимых питомцев, женщина начинает хихикать, после чего проговаривает «Привет», чтобы спустя мгновение рассмеяться ещё интенсивнее.
Супер-милое видео с заголовком «Мама дома» быстро стало вирусным, собрав более 2 миллионов лайков и более 18 тысяч комментариев.
Некоторые даже заявили, что клип вдохновил их на создание аналогичных декораций для своих собственных домашних животных.
В это время две собаки женщины тут же стараются занять исходную позицию, погрузив свои мордахи в вырезанные в деревянном заборе отверстия, чтобы поприветствовать свою кормилицу.
Завидев своих любимых питомцев, женщина начинает хихикать, после чего проговаривает «Привет», чтобы спустя мгновение рассмеяться ещё интенсивнее.
Супер-милое видео с заголовком «Мама дома» быстро стало вирусным, собрав более 2 миллионов лайков и более 18 тысяч комментариев.
Некоторые даже заявили, что клип вдохновил их на создание аналогичных декораций для своих собственных домашних животных.
«Самая умная вещь на свете. Можно смотреть, но не лаять, — написал один из пользователей TikTok.
«Представьте себе, у вас плохой день, а вы возвращаетесь домой — и тут такое», — написал второй.
«Это гениально», — коротко написал ещё один.
«Честно, вы должны запатентовать эту идею, это лучшее, что я когда-либо видел», — добавил очередной комментатор.
Другой же отметил, что смотреть на собак, заглядывающих в дыры, было «немного жутковато», но в то же время «очаровательно».
«Представьте себе, у вас плохой день, а вы возвращаетесь домой — и тут такое», — написал второй.
«Это гениально», — коротко написал ещё один.
«Честно, вы должны запатентовать эту идею, это лучшее, что я когда-либо видел», — добавил очередной комментатор.
Другой же отметил, что смотреть на собак, заглядывающих в дыры, было «немного жутковато», но в то же время «очаровательно».
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