«Суровые» сторожевые псы

Видео, загруженное пользовательницей «liltroubless», начинается с того, что хозяйка животных едет на авто по подъездной дорожке к своему дому.



В это время две собаки женщины тут же стараются занять исходную позицию, погрузив свои мордахи в вырезанные в деревянном заборе отверстия, чтобы поприветствовать свою кормилицу.



Завидев своих любимых питомцев, женщина начинает хихикать, после чего проговаривает «Привет», чтобы спустя мгновение рассмеяться ещё интенсивнее.



Супер-милое видео с заголовком «Мама дома» быстро стало вирусным, собрав более 2 миллионов лайков и более 18 тысяч комментариев.



Некоторые даже заявили, что клип вдохновил их на создание аналогичных декораций для своих собственных домашних животных.