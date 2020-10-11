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«Суровые» сторожевые псы

«Суровые» сторожевые псы (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2020 08:49
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   забор   милота   отверстие   собака   фото   юмор   
638
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Этот милый ролик растопил сердца огромного числа любителей животных по всему миру.

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Метки: видео   животные   забор   милота   отверстие   собака   фото   юмор   
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6k
Михалыч 52 минуты назад
«Суровые» сторожевые псы
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Сгусток позитива 12 минут назад
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532
newegg Полчаса назад
«Суровые» сторожевые псы
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