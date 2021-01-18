FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3953 поста • 717 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Чтобы порадовать девушку, россиянин с ножом ограбил зоомагазин

Чтобы порадовать девушку, россиянин с ножом ограбил зоомагазин (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 11:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Романтика   видео   девушки   животные   интересное   кража   милота   фото   
1036
2
1

В городе Артем полицейские задержали преступника, который совершил вооружённое нападение на зоомагазин во имя любви. Всё дело в том, что молодой человек во время ограбления решил порадовать не только себя, но и возлюбленную.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Романтика   видео   девушки   животные   интересное   кража   милота   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Лесли 🥰 2 часа назад
Чтобы порадовать девушку, россиянин с ножом ограбил зоомагазин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
958
Plan Час назад
Видно же, что мальчишка умственно отсталый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дед Победы Час назад
Теперь на зоне ему отшлифуют его мастерство.. отточат навыки владения ножом, ботать по фене, разводить лохов...печально всё это!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дед Победы 2 часа назад
Вот всегда интересовало, что в голове у этих бедолаг? Разрушить жизнь себе и родителям за какие то в общем небольшие материальные ценности... Неужто причинно-следственные связи в голове таких людей вообще не работают? А что тогда с минобром и минкультом со школой? Или это всё же прачечные ? Почему большинство населения страны живёт в кромешней тьме, в каком то придуманном ими мире, не связанном с той страной что показывают по телевизору?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Влад Чернов 2 часа назад
девушка навряд ли его дождется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Даже попугаи при ограблении кричали:дуррак ,что ты делаешь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
375
Татьяна Баженова 2 часа назад
Ромео! Такой и магазин ограбит для девушки и цветы с клумбы нарвёт... Заработать-то мозгов не хватает... да и какие там мозги, если на лицо посмотреть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дед Победы Татьяна Баженова Час назад
А что не так? Сын своей семьи, ученик своей школы, гражданин своей страны! Его же не с Марса к нам заслали? И даже не из проклятой Америки! Он смотрит то же телевидение что и Вы, ест ту же пищу, воспитан такой же женщиной как и Вы! Имеет тот же генетический код и набор хромосом что и любой россиянин. Может не тому в школе учат? Может с приоритетами жизни что то не так? Может слово "надежда" вообще не присутствует в его лексиконе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
KOSTELLO Дед Победы 58 минут назад
Нам что теперь предлагаете сделать?
Если его не воспитали его родители, чего же вы ждете?
Причем, что характерно, мы все так удивляемся, что удивляемся, что у нас есть воры в особо крупных размерах, преступники, а по фауту это все наши же граждане.
Вот и получается, что мы все такие непогрешимые, а куда ни плюнь, везде гниловато
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Она вампирша»: снимки мамы с дочкой 20 лет спустя поразили Сеть (3 фото) «Она вампирша»: снимки мамы с дочкой 20 лет спустя поразили Сеть (3 фото) Горилла попыталась помочь взлететь раненой птице Горилла попыталась помочь взлететь раненой птице Кот по кличке Панда сбежал из дома и оказался на Аляске Кот по кличке Панда сбежал из дома и оказался на Аляске «Суровые» сторожевые псы «Суровые» сторожевые псы Милота дня: Женщина открыла ресторан для бурундука Милота дня: Женщина открыла ресторан для бурундука Рождественский подарок на ёлке Рождественский подарок на ёлке
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85390



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему в Бразилии дома стоят под наклоном
2
72
Почему в Бразилии дома стоят под наклоном
20 последних фото: как выглядело то, чего мы уже никогда не увидим
10
184
20 последних фото: как выглядело то, чего мы уже никогда не увидим
Набирающие популярность в сообществах
Из Орла в Елец на конях! Реально?
0
13
Из Орла в Елец на конях! Реально?
О чем на самом деле поется в песне группы ABBA «Happy New Year» и как ее перепели в СССР
2
10
О чем на самом деле поется в песне группы ABBA «Happy New Year» и как ее перепели в СССР
В новый год с новым F150 B2021: NFC, суперзащита и аккумулятор на 8000 мАч менее чем за $200
В новый год с новым F150 B2021: NFC, суперзащита и аккумулятор на 8000 мАч менее чем...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#прикол#картинки#приколы#истории#позитив#сарказм.#общество#на различный вкус
#интересно#животные#СССР#кино#прикольные#комментарии#подборка#космос#смешные#художник
#фото#история#сша#коты#Россия#настроение#актеры#люди#алкоголь#война

На что жалуетесь?

Вернуться