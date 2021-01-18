Чтобы порадовать девушку, россиянин с ножом ограбил зоомагазин

В городе Артем полицейские задержали преступника, который совершил вооружённое нападение на зоомагазин во имя любви. Всё дело в том, что молодой человек во время ограбления решил порадовать не только себя, но и возлюбленную.
В Приморском крае 28-летний пьяный мужчина решил купить "добавку", но ему не хватило денег. Тогда молодой человек решился на грабёж. Он ворвался в зоомагазин с ножом, потребовав отдать ему все деньги из кассы. Заодно мужчина захватил клетку с попугаями, которых собирался вручить своей даме сердца.
Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей. Птиц позже нашли во время обыска в квартире грабителя. По статье «Разбой» полиция возбудила уголовное дело, вернув птиц в зоомагазин. На видео молодой человек признаётся, что украл волнистых попугаев для своей девушки.
Источник:
За преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник:
- Горилла попыталась помочь взлететь раненой птице
- Кот по кличке Панда сбежал из дома и оказался на Аляске
- Милота дня: Женщина открыла ресторан для бурундука
- «Суровые» сторожевые псы
- Рождественский подарок на ёлке
Понравилось16
Если его не воспитали его родители, чего же вы ждете?
Причем, что характерно, мы все так удивляемся, что удивляемся, что у нас есть воры в особо крупных размерах, преступники, а по фауту это все наши же граждане.
Вот и получается, что мы все такие непогрешимые, а куда ни плюнь, везде гниловато