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Инновационная система пожаротушения, которая сама находит источник возгорания

Инновационная система пожаротушения, которая сама находит источник возгорания

Автор:
06 октября 2022 08:32
Метки: безопасность   видео   водомет   возгорание   пожар   пожаротушение   система пожаротушения   
443
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1
Посмотрите на интересную систему пожаротушения, которая сама обнаруживает очаг возгорания и прицельно его ликвидирует.

Источник:

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Метки: безопасность   видео   водомет   возгорание   пожар   пожаротушение   система пожаротушения   
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5  комментариев
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20k
babuby Полчаса назад
Даже в России подобные системы давно уже есть и применяется. Хоть и очень редко.
Погуглите РУП Страж, если кому интересно.
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6k
semsi 7 минут назад
Странно почему один ствол?
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10k
Владимир 13 минут назад
Можно для тушения огня, а можно и для разгона толпы )
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13k
Artem 24 минуты назад
Хорошо бы еще реагировало на мелкие источники огня. Отличный урок бы получился, когда пьяный дурачок решит закурить в неположенном месте...
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2k
lekha-fil Полчаса назад
Страна?
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