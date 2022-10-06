Инновационная система пожаротушения, которая сама находит источник возгорания

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Посмотрите на интересную систему пожаротушения, которая сама обнаруживает очаг возгорания и прицельно его ликвидирует.
Источник:
АНТИФИШКИ
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