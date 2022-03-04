Самоуничтожение стоявшего на зарядке скутера

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Установленная в частном камера наблюдения запечатлела момент возгорания неисправного аккумулятора скутера. Транспортное средство стояло на зарядке, а затем раздался хлопок и пламя охватило его.
Далеко не самый приятный предновогодний сюрприз
Инцидент произошел ранним утром 31 декабря 2021 года.
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Я к чему это пишу.
С тех пор и до сегодняшнего дня у нас в квартире порошковый на 5л висит. А на даче, так сразу два. В доме и у сарая.
Слава богу, пока не пригодились.
Но всем советую обзавестись.
И не забудьте хотя бы в через пять лет их проверять, а лучше заменять на новые...