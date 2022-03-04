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Самоуничтожение стоявшего на зарядке скутера

Самоуничтожение стоявшего на зарядке скутера (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2022 10:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аккумулятор   видео   возгорание   пожар   происшествие   скутер   
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Установленная в частном камера наблюдения запечатлела момент возгорания неисправного аккумулятора скутера. Транспортное средство стояло на зарядке, а затем раздался хлопок и пламя охватило его.

Далеко не самый приятный предновогодний сюрприз

Инцидент произошел ранним утром 31 декабря 2021 года.

Источник:

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Метки: аккумулятор   видео   возгорание   пожар   происшествие   скутер   

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15  комментариев
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29k
Игорь 4 часа назад
Кажись он литиевый аккумулятор хотел водой заливать?!
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326
Николай 36 минут назад
В 89 году на ЗИЛе работал в конструкторском бюро. С какого-то "хрена" в настольной лампе взорвалась лампочка. Тут же кальки вспыхнули. Мы, молодёжь, бросились голыми руками со стола всё смахивать. Зато начальник КБ пулей из коридора огнетушитель приволок. Всё было за 10 секунд потушено. А потом нас "полоскал", типа, идиоты, вы мимо этого огнетушителя раз 20 за день ходите...
Я к чему это пишу.
С тех пор и до сегодняшнего дня у нас в квартире порошковый на 5л висит. А на даче, так сразу два. В доме и у сарая.
Слава богу, пока не пригодились.
Но всем советую обзавестись.
И не забудьте хотя бы в через пять лет их проверять, а лучше заменять на новые...
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70k
Пётровыч 53 минуты назад
Если бы ещё ведро воды вылил, быстрее потушил бы. Это же элементарно, чем быстрее реакция, тем быстрее её окончание. Идеально было бы скутер в ванну с водой кинуть, или в бассейн.
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22k
Carma Warrior Час назад
Какое экологичное видео.
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4k
Alex75r 2 часа назад
Растерялся. По идее самое правильное выкинуть его на улицу. Не заливать аккумулятор водой, ни оставлять доступ воздуха огню.
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7k
Игорь 2 часа назад
хорошо - с баклажкой не вышло - фейерверк был бы гораздо круче
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6k
Виктор 3 часа назад
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14k
Вася 4 часа назад
литиевые батареи если и тушить, то только песком засыпать
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6k
Борис Карабанов 4 часа назад
Шайтан-конь. Конь-огонь. Конь болел, конь жалел....
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