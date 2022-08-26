Любопытный рабочий устроил пожар на фабрике в Китае

743
1
1
Склонный к экспериментам китайский рабочий решил забавы ради поджечь один из рулонов на фабрике в городе Хуэйчжоу. Однако мужчине не подозревал, что материал вспыхнет настолько быстро. Рабочий попытался сбить огонь, но было уже поздно.
Мужчина запаниковал и сбежал с территории фабрики. Однако это ему не помогло. Спустя несколько часов он был задержан стражами правопорядка.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Неудачная попытка потушить горящее масло водой
- Храбрый и глупый рабочий
- Сварщик устроил пожар, когда варил бак с топливом
- Мужчина решил использовать самодельный огнемет вместо плиты
- Чудаку удалось выполнить трюк с лампочкой во рту
Новости партнёров
- да нунах, чо таково-то
там так всё полыхать должно было, что камера тоже бы сгорела
ОТКУДА тогда это видео????
Камера лишь видит картинку, запись сама может храниться на сервере в другом городе даже...
И каждые 2 часа ходит уставший охранник с лесенкой и меняет видеокассеты
накуя?
и накуя?