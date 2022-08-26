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Любопытный рабочий устроил пожар на фабрике в Китае

Любопытный рабочий устроил пожар на фабрике в Китае

Автор:
26 августа 2022 10:18
Метки: Китай   видео   пожар   рабочий   слабоумие и отвага   эксперимент   
743
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Склонный к экспериментам китайский рабочий решил забавы ради поджечь один из рулонов на фабрике в городе Хуэйчжоу. Однако мужчине не подозревал, что материал вспыхнет настолько быстро. Рабочий попытался сбить огонь, но было уже поздно.
Мужчина запаниковал и сбежал с территории фабрики. Однако это ему не помогло. Спустя несколько часов он был задержан стражами правопорядка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   видео   пожар   рабочий   слабоумие и отвага   эксперимент   
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19  комментариев
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272
Мицелий Грибов 58 минут назад
- я сейчас отойду на пар секунд, смотри не напортачь тут ничего. И не вздумай подходить к этим рулонам с огнём они вспыхивают моментально
- да нунах, чо таково-то
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1k
lobster 2 минуты назад
Есть специалисты? ) Расскажите, что за рулоны, и почему такие горючие.
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7k
Роман 7 минут назад
Офигеть, как они там полыхнули! У меня такое ощущение, что рано или поздно там все полыхнуло бы и само собой, из-за какого то эффекта линзы или искры от шмотки.
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32k
ACU900 13 минут назад
Видео называется "как в один момент лишиться работы, свободы и влезть в огромные долги"

Ссылка youtu.be
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953
Alex 17 минут назад
У них бумага бензином что ли пропитана?
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6k
Shtoppi 18 минут назад
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38k
Example 6.2.6 22 минуты назад
Ссылка coub.com
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6k
Кружок 23 минуты назад
как не очень верится ...
там так всё полыхать должно было, что камера тоже бы сгорела
ОТКУДА тогда это видео????
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145
Андерсен Кружок 12 минут назад
С сервера. Или Вы думаете, в каждой камере стоит флешка?
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12k
Konstantin 43 минуты назад
Охренеть. Дурная голова рукам покоя не даёт.
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1k
SHAGREEN 44 минуты назад
Есть только два вопроса:
накуя?
и накуя?
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5k
Том Сойер 49 минут назад

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26k
Киры4 50 минут назад
Говорят, хуже дурака - только дурак с инициативой. Но ещё страшнее дурак с возможностью её реализацией...
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14k
Patmaz Час назад
Лучше бы он там и остался.
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6k
Алексей Час назад
Рулончики явно с пропиткой какой-то были) Вспыхнули пары
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