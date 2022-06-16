Пёс случайно включил плиту и устроил пожар

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В Парквилле (Миссури, США) пёс устроил пожар в доме своих хозяев, пока они были на работе. Животное заинтересовалось сковородкой с остатками еды на плите и случайно включило кухонный прибор. Начало пожара попало на видео.
Прибывшие на вызов пожарные успели спасти проживающих в доме животных. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Жилищу же был нанесён серьезный ущерб.
Источник:
АНТИФИШКИ
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