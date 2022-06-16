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Пёс случайно включил плиту и устроил пожар

Пёс случайно включил плиту и устроил пожар

Автор:
16 июня 2022 11:59
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   огонь   пожар   пёс   собака   
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В Парквилле (Миссури, США) пёс устроил пожар в доме своих хозяев, пока они были на работе. Животное заинтересовалось сковородкой с остатками еды на плите и случайно включило кухонный прибор. Начало пожара попало на видео.
Прибывшие на вызов пожарные успели спасти проживающих в доме животных. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Жилищу же был нанесён серьезный ущерб.

Источник:

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Метки: видео   животные   огонь   пожар   пёс   собака   
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7  комментариев
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8k
Игорь 2 часа назад
а телевизор - то же пес включил?
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62k
ZOOM 2 часа назад
Телевизор тоже включил случайно .
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ага, "случайно", как же! Следы преступления заметает, блоховоз.
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