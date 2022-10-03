Использовать шокер на заправке — плохая идея

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Задержание нарушителя на мотоцикле пошло не по плану. Полицейский решил использовать электрошокер, что было не лучшей идеей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: азс видео возгорание задержание пожар полиция электрошок
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