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Использовать шокер на заправке — плохая идея

Использовать шокер на заправке — плохая идея

Автор:
03 октября 2022 10:40
Метки: азс   видео   возгорание   задержание   пожар   полиция   электрошок   
1705
1
1
Задержание нарушителя на мотоцикле пошло не по плану. Полицейский решил использовать электрошокер, что было не лучшей идеей.

Источник:

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Метки: азс   видео   возгорание   задержание   пожар   полиция   электрошок   
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21  комментарий
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Если преступник сопротивляется аресту - его поджаривают. Суровая американская реальность.
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1k
Шурман 2 минуты назад
Кстати а как насчет оппозиции в Америке ?:)) или разгон мирный толпы в Москве это ужас а у нас просто мочат :)
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Шурман 3 минуты назад
Ребят а вы орете против работы ментов в России , в Америке лучше лежать и молчать , в Европе можно поговорить но эффект будет такой же , в Брюсселе вообще так же не будут разговаривать , по епалу и в машину а там комната 2 на 3 и разговоры по душам .
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9k
Хатуль Мадан 6 минут назад
На самом деле повезло что был в шлеме - лицо и глаза не пострадали.
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121
Александр Шевченко 13 минут назад
Теперь кто-то рубанëт бабла, а кто то потеряет работу с волчьим билетом. Досамоутверждались ушлёпки.
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1k
Александр 39 минут назад
Вот у них подгорело то
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1k
Василич 45 минут назад
Он хотел его шокировать? Он его шокировал.
Нормально все
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3k
Axel 45 минут назад
Ну как здесь не вспомнить Михаила Задорнова)

"Ну тыпые..."
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13k
sonic24a Час назад
Весело. А что было то?
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1k
Fiverknot Час назад
Сколько криков, лишней суеты при задержании.
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6k
klop Час назад
Ссылка coub.com
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
Мало того, что подпалили, так еще и порошковым огнетушителем в харю дали... спасибо, что не углекислотным
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1k
Мурчелло 2 часа назад
Надо было пристрелить при попытке к бегству.
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1k
Шурман 2 часа назад
Идиоты , теперь пацанчик еще и лям баксов поимеет , если нормальный адвокат то все пройдет очень гладко как по маслу .
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