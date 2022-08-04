Неосторожная сотрудница салоны красоты чуть не устроила пожар

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Сотрудница салоны красоты чуть не сожгла свое место работы. Девушка пренебрегла правилами пожарной безопасности и устроила незапланированное "фаер-шоу".
Подошла к работе с огоньком.
Источник:
АНТИФИШКИ
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