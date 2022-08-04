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Неосторожная сотрудница салоны красоты чуть не устроила пожар

Неосторожная сотрудница салоны красоты чуть не устроила пожар

Автор:
04 августа 2022 10:51
Метки: в мире   видео   люди   огонь   пожар   салон красоты   
240
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Сотрудница салоны красоты чуть не сожгла свое место работы. Девушка пренебрегла правилами пожарной безопасности и устроила незапланированное "фаер-шоу".
Подошла к работе с огоньком.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   люди   огонь   пожар   салон красоты   
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6  комментариев
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837
Alex Час назад
Она бензина что ли туда налила?
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10k
Hunson Abadeer 3 минуты назад
пипец людей сжечь могла
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30k
Игорь 14 минут назад
О! Этот "свежак" я даже помню - с полгода назад скорее всего на фишках и видел...
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2k
Aleksandr Karin Полчаса назад
"Сотрудница салоны красоты" .
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7k
Борис Карабанов 55 минут назад
Неужели такое бывает?
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Fidel

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