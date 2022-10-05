Парень создаёт потрясающую музыку на самодельных инструментах

350
1
1
Каждый звук, который вы услышите, был создан либо вещами из мусора, либо из самодельных инструментов и воспроизводился вживую или зацикливался с помощью Ableton.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Симфонический оркестр сыграл легендарное произведение группы «Сектор Газа»
- Китайцы сняли свою версию клипа «До скорой встречи»
- Задорное исполнение хита 90-х "Страна Лимония"
- Техно без компьютера: талантливые парни зажигают
- Необычное сочетание горлового пения и техно
Новости партнёров
И работа с лупером