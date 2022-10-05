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Главная > Видео
Парень создаёт потрясающую музыку на самодельных инструментах

Парень создаёт потрясающую музыку на самодельных инструментах

Автор:
05 октября 2022 09:45
Метки: Музыка   видео   
350
1
1
Каждый звук, который вы услышите, был создан либо вещами из мусора, либо из самодельных инструментов и воспроизводился вживую или зацикливался с помощью Ableton.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Музыка   видео   
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6  комментариев
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8k
МихА 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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25k
Юрий 20 минут назад
А где водо - бачковый инструмент?
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3k
Trilik 43 минуты назад
Не он первый - не он последний...
Ссылка m.youtube.com
2008 год
И работа с лупером
Ссылка m.youtube.com
2009 год
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14k
Patmaz Час назад
вот тут ни какой электроники, кроме микрофонов. И ни одного музыкального инструмента. Enjoy!
Ссылка youtu.be
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2k
ZOV 2 часа назад
Подумал у меня рассинхронизация звука, не попадает в ритм. Но, вероятно он записал фонограмму, а затем писал видео. Чтобы без накладок. А так парень молоторик, респект и уважуха)
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66k
Вит Z 2 часа назад
Одесса,пляж Аркадия...
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