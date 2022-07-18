Китайцы сняли свою версию клипа «До скорой встречи»

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В Китае сняли ремейк клипа «До скорой встречи». Ролик появился на Bilibili, это китайский аналог YouTube.
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