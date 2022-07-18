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Китайцы сняли свою версию клипа «До скорой встречи»

Китайцы сняли свою версию клипа «До скорой встречи»

Автор:
18 июля 2022 10:02
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: До скорой встречи   Китай   Музыка   видео   звери   клип   ремейк   
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В Китае сняли ремейк клипа «До скорой встречи». Ролик появился на Bilibili, это китайский аналог YouTube.

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Метки: До скорой встречи   Китай   Музыка   видео   звери   клип   ремейк   
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2  комментария
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26k
Ваня Полчаса назад
ну, ладно, пусть будет, главное что без всякой муйни...
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6k
Ыукп 6 минут назад
Неожиданно.
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