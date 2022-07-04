Симфонический оркестр сыграл легендарное произведение группы «Сектор Газа»

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Симфонический оркестр Воронежской филармонии исполнил на крыше бизнес-центра песню «Туман» советской и российской рок-группы «Сектор Газа». Видеоролик с выступлением оркестра стремительно набирает популярность в социальных сетях.
Песня «Туман» воронежских рок-музыкантов вошла в альбом «Газовая атака», вышедший в 1996 году. Песня быстро стала популярной и в народе получила славу «армейской».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Оставлю и я свою любимую песню из сектора, там много интересного кто не знаком с творчеством послушайте есть очень глубокие песни, но в тоже время очень простые для понимания.