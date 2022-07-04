Симфонический оркестр сыграл легендарное произведение группы «Сектор Газа»

«Русские привычки», от которых пришлось отказаться уехавшим в Европу

Большой привет от пожарных с разных уголков России

Быстрый кусь: леопард попытался напасть на велосипедиста

Жительница Тюмени оставляет пакеты с мусором в шкафчиках в магазине

Кто выступал за Россию на Евровидении с 1994 по 2021 года

Танцоры провалились под сцену во время концерта