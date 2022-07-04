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Симфонический оркестр сыграл легендарное произведение группы «Сектор Газа»

Симфонический оркестр сыграл легендарное произведение группы «Сектор Газа»

Автор:
04 июля 2022 08:58
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   Россия   видео   воронеж   интересно   люди   песня   сектор газа   туман   
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Симфонический оркестр Воронежской филармонии исполнил на крыше бизнес-центра песню «Туман» советской и российской рок-группы «Сектор Газа». Видеоролик с выступлением оркестра стремительно набирает популярность в социальных сетях.
Песня «Туман» воронежских рок-музыкантов вошла в альбом «Газовая атака», вышедший в 1996 году. Песня быстро стала популярной и в народе получила славу «армейской».

Источник:

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Метки: Музыка   Россия   видео   воронеж   интересно   люди   песня   сектор газа   туман   
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8  комментариев
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19k
babuby Час назад
Практически готовый саундтрек для фильма.
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1k
German 4 минуты назад
Это лучшее проявление, памяти Юры. Спасибо.
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139
Александр Степанов 5 минут назад
Всё бы хорошо, если бы не мерзкие надписи на спинах футболок
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1k
pinbalist 6 минут назад
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4k
foggen2 23 минуты назад
А ведь хорошо же получилось!
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4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
Блин, аж до слёз
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−12
129
Александр Шевченко Полчаса назад
К сожалению лучшие уходят первыми, Хой, Цой, умерли уже давно, а их песни живут и делаются постоянно перепевки (каверы которые к сожалению не лучше оригинала), но той харизмы не вернуть. Песни хоть и неформальные (в клубах их не крутят, по телевизору тоже, "перемен" Так вообще в опале у власти) но близки народу, можно сказать отображают жизнь. Туман близок всём кто не сидит в кабинете, а каждый день что то делает, через немогу.

Оставлю и я свою любимую песню из сектора, там много интересного кто не знаком с творчеством послушайте есть очень глубокие песни, но в тоже время очень простые для понимания.

Ссылка youtu.be
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