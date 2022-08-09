Необычное сочетание горлового пения и техно⁠⁠

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Мужчина объединил монгольское горловое пение и электронную музыку в жанре техно. Получилось довольно любопытное сочетание.
Музыкальная пауза.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Перекликается по стилю музыке и вообще ощущению от трека со стилем Psy Progressive Trance
Хотя бит изначально не трансовый