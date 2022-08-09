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Необычное сочетание горлового пения и техно⁠⁠

Необычное сочетание горлового пения и техно⁠⁠

Автор:
09 августа 2022 09:18
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   видео   горловое пение   интересно   люди   техно   электронная музыка   
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Мужчина объединил монгольское горловое пение и электронную музыку в жанре техно. Получилось довольно любопытное сочетание.
Музыкальная пауза.

Источник:

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Метки: Музыка   видео   горловое пение   интересно   люди   техно   электронная музыка   
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4  комментария
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1k
Дмитрий Носов 2 часа назад
Могли бы уже постараться и полноценную версию найти для поста)
Ссылка youtu.be
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47k
dima423 12 минут назад
че офигенски получилось)) крутяк
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8k
Миха 47 минут назад
Прикольно
Перекликается по стилю музыке и вообще ощущению от трека со стилем Psy Progressive Trance
Хотя бит изначально не трансовый
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16k
Alex ASK 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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