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Живое исполнение заглавной музыкальной темы "Южного Парка" голосами героев

Живое исполнение заглавной музыкальной темы "Южного Парка" голосами героев

Автор:
15 августа 2022 09:42
Метки: South Park   Музыка   видео   интересно   мультфильм   юбилей   южный парк   
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Мультсериалу для взрослых "Южный Парк" (South Park) недавно исполнилось 25 лет! Создатели мультфильма Трей Паркер и Мэтт Стоун при участии музыканта Леса Клейпула исполнили главную музыкальную тему голосами героев.
13 августа 1997 на Comedy Central вышла первая серия мультсериала. Вряд ли создатели тогда думали, что их детище станет настолько популярным.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: South Park   Музыка   видео   интересно   мультфильм   юбилей   южный парк   
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13k
Голос Вселенной Час назад
Супер!
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16k
Вася 55 минут назад
Ссылка coub.com
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Krasava

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