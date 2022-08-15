Живое исполнение заглавной музыкальной темы "Южного Парка" голосами героев

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Мультсериалу для взрослых "Южный Парк" (South Park) недавно исполнилось 25 лет! Создатели мультфильма Трей Паркер и Мэтт Стоун при участии музыканта Леса Клейпула исполнили главную музыкальную тему голосами героев.
13 августа 1997 на Comedy Central вышла первая серия мультсериала. Вряд ли создатели тогда думали, что их детище станет настолько популярным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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