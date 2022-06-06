Задорное исполнение хита 90-х "Страна Лимония"

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Отличная кавер-версия одного из главных хитов группы Дюна "Страна Лимония". Виктору Рыбину наверняка понравится.
Хулиганисто, весело и задорно!
Источник:
АНТИФИШКИ
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