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Задорное исполнение хита 90-х "Страна Лимония"

Задорное исполнение хита 90-х "Страна Лимония"

Автор:
06 июня 2022 09:14
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: 90-е   Кавер   Музыка   Страна Лимония   видео   дюна   хиты   
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Отличная кавер-версия одного из главных хитов группы Дюна "Страна Лимония". Виктору Рыбину наверняка понравится.
Хулиганисто, весело и задорно!

Источник:

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Метки: 90-е   Кавер   Музыка   Страна Лимония   видео   дюна   хиты   
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7  комментариев
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Чую, что "друзья" сейчас закидают вопросами о видосах этого трио в более раскрепощенной обстановке.
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2k
Dema Час назад
Улыбнуло.А где пузырь на столе?
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7k
SuperTroll Час назад
Повезло кому то с соседями..
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1k
b_e_l_i_a_l 2 часа назад
Круто однако!
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