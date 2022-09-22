Горе-налётчик ворвался в сельский магазин с гвоздодёром

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Закончившееся спиртное вынудило 22-летнего парня пойти на ограбление. Он ворвался в один из магазинов села Дивное в Ставропольском крае и попытался завладеть деньгами из кассы. В качестве оружия злоумышленник выбрал гвоздодёр.
Кассовый аппарат не поддался и налётчику пришлось довольствоваться пивом и табачными изделиями.
Сейчас он заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 162 УК РФ — разбой.
Сейчас он заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 162 УК РФ — разбой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Он себе лицо пикселями замазал))))