FISHKINET
Сообщество Криминал 1451 пост • 320 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
Горе-налётчик ворвался в сельский магазин с гвоздодёром

Горе-налётчик ворвался в сельский магазин с гвоздодёром

Автор:
22 сентября 2022 10:55
Сообщество : Криминал
Метки: видео   гвоздодёр   криминал   магазин   налёт   преступление   
1146
1
1
Закончившееся спиртное вынудило 22-летнего парня пойти на ограбление. Он ворвался в один из магазинов села Дивное в Ставропольском крае и попытался завладеть деньгами из кассы. В качестве оружия злоумышленник выбрал гвоздодёр.
Кассовый аппарат не поддался и налётчику пришлось довольствоваться пивом и табачными изделиями.

Сейчас он заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 162 УК РФ — разбой.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: видео   гвоздодёр   криминал   магазин   налёт   преступление   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
кот базилий 2 часа назад
Местный алконафт которого все знают .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
Мариус 10 минут назад
Фримен уже не тот...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Григорий Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169
Mark 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Deniss Час назад
дебил ! на крайняк можно было денег в долг взять, или алкашку в долг наклянчить, - нет же ! Разбойное нападение ! Вперед утырок - в тюрьму !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Booka1a 2 часа назад
пакет нужен?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Феерично. Монтировка взята целенаправленно для накрутки срока?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
114
Sata33 Борис Карабанов Час назад
да там и так разбой ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Кружок 2 часа назад
Не докажут ....
Он себе лицо пикселями замазал))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

625582



Другие посты автора
Популярное в сообществах
С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в приколах и мемах
С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в приколах и мемах
От обуви до попугайчиков: все уровни дискриминации
От обуви до попугайчиков: все уровни дискриминации
Набирающие популярность в сообществах
Печальная история женщины-циркачки с самыми большими губами
Печальная история женщины-циркачки с самыми большими губами
Почему частицы постоянно двигаются?
Почему частицы постоянно двигаются?
Roidmi EVE Plus: самый самостоятельный пылесос в мире
Roidmi EVE Plus: самый самостоятельный пылесос в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Потрясающий ход

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#прикол#люди#мобилизация#позитив#аварии#сатира#Жизнь
#Юмор#в мире#история#факты#СССР#автомобили#автомир#новости#сво#Вещи
#подборка#животные#картинки#Россия#фотографии#дтп#Ynews#Приколы#Разное#знаменитости
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи? Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи? Неадекватный вооруженный мужчина устроил дебош в алкомаркете Калининграда Неадекватный вооруженный мужчина устроил дебош в алкомаркете Калининграда Боевая девушка не позволила бандиту забрать её мотоцикл Боевая девушка не позволила бандиту забрать её мотоцикл В Надыме двое парней украли сахар из кофемашины в супермаркете В Надыме двое парней украли сахар из кофемашины в супермаркете Похищение вина из супермаркета в Оренбургской области пошло не по плану Похищение вина из супермаркета в Оренбургской области пошло не по плану Сотрудник магазина проучил вора-сладкоежку Сотрудник магазина проучил вора-сладкоежку

На что жалуетесь?

Вернуться