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Похищение вина из супермаркета в Оренбургской области пошло не по плану

Похищение вина из супермаркета в Оренбургской области пошло не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2022 14:39
Сообщество : Криминал
Метки: видео   вино   криминал   магазин   ограбление   
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Решил 19-летний парень побаловать себя игристым вином, прихватил пару коробок с бутылками в супермаркете и, нерасплатившись, уверенной походкой направился к выходу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   вино   криминал   магазин   ограбление   
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9  комментариев
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вообще почти незаметно вынес! Как там про жадность и фраера?
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6k
Tim_G 9 минут назад
Уясе затарился на 161-ю...
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625
Mr White Man 40 минут назад
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4k
Дмитрий 49 минут назад
Д....б! Не проще уж было одну бутылку сразу и брать? Или две! Или даже 3!
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Ссылка www.youtube.com
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29k
Кот Баюн Час назад
имбицилл :)
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3k
LekS Час назад
"19-парень" это какой-то новый изотоп?
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