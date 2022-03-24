В Надыме двое парней украли сахар из кофемашины в супермаркете

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Камера наблюдения, установленная в одном из магазинов Надыма, запечатлела необычную кражу. Двое молодых людей стащили пакетики с сахаром из кофемашины.
На опубликованном в сети видеоролике видно, как неизвестные подходят к кофемашине, вытаскивают пакетики с сахаром и кладут себе в карманы.
Пишет житель Надыма:
«Ну вот кризис дошёл и до Надыма. Нет сахара нигде, но я честно не думал, что дойдёт до такого. Ладно если бы это были дети и пенсионеры, у которых с финансами тяжело, а вот 2-х здоровых мужиков я был удивлён увидеть. Стащили весь сахар с автоматов, который предназначен для клиентов»
Пишет житель Надыма:
«Ну вот кризис дошёл и до Надыма. Нет сахара нигде, но я честно не думал, что дойдёт до такого. Ладно если бы это были дети и пенсионеры, у которых с финансами тяжело, а вот 2-х здоровых мужиков я был удивлён увидеть. Стащили весь сахар с автоматов, который предназначен для клиентов»
Источник:
АНТИФИШКИ
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