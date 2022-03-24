В Надыме двое парней украли сахар из кофемашины в супермаркете

На опубликованном в сети видеоролике видно, как неизвестные подходят к кофемашине, вытаскивают пакетики с сахаром и кладут себе в карманы.«Ну вот кризис дошёл и до Надыма. Нет сахара нигде, но я честно не думал, что дойдёт до такого. Ладно если бы это были дети и пенсионеры, у которых с финансами тяжело, а вот 2-х здоровых мужиков я был удивлён увидеть. Стащили весь сахар с автоматов, который предназначен для клиентов»