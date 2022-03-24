FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5950 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
В Надыме двое парней украли сахар из кофемашины в супермаркете

В Надыме двое парней украли сахар из кофемашины в супермаркете (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 08:22
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   кража   криминал   магазин   сахар   
248
1
1
Камера наблюдения, установленная в одном из магазинов Надыма, запечатлела необычную кражу. Двое молодых людей стащили пакетики с сахаром из кофемашины.
На опубликованном в сети видеоролике видно, как неизвестные подходят к кофемашине, вытаскивают пакетики с сахаром и кладут себе в карманы.

Пишет житель Надыма:

«Ну вот кризис дошёл и до Надыма. Нет сахара нигде, но я честно не думал, что дойдёт до такого. Ладно если бы это были дети и пенсионеры, у которых с финансами тяжело, а вот 2-х здоровых мужиков я был удивлён увидеть. Стащили весь сахар с автоматов, который предназначен для клиентов»

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   кража   криминал   магазин   сахар   
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Страна, в которой можно путешествовать по времени Страна, в которой можно путешествовать по времени Внимательные работники магазина поймали воровку Внимательные работники магазина поймали воровку Полицейские встретили воришку с распростертыми объятиями Полицейские встретили воришку с распростертыми объятиями В Москве преступники обчистили карманы уснувшего на остановке мужчины В Москве преступники обчистили карманы уснувшего на остановке мужчины Неадекватный вооруженный мужчина устроил дебош в алкомаркете Калининграда Неадекватный вооруженный мужчина устроил дебош в алкомаркете Калининграда Женщина вытащила смартфон из кармана школьницы в магазине Женщина вытащила смартфон из кармана школьницы в магазине
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1055270



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему Рузвельт отказался обменять мыло на жизнь миллиона человек
3
38
Почему Рузвельт отказался обменять мыло на жизнь миллиона человек
Пранкер Эдвард Бил получил тюремный срок
1
111
Пранкер Эдвард Бил получил тюремный срок
Набирающие популярность в сообществах
Заброшенный трехэтажный замок в Москве на берегу реки
0
5
Заброшенный трехэтажный замок в Москве на берегу реки
Невероятно, но факт: истории XIX века, в которые сложно поверить
2
18
Невероятно, но факт: истории XIX века, в которые сложно поверить
Страна, в которой можно путешествовать по времени
Страна, в которой можно путешествовать по времени
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хмельные истины
1
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
8
45

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#интересное#СССР#автомобили#Ynews#Девушка#Приколы#США
#фото#интересно#люди#дтп#подборка#авто аварии#Разное#дети#картинки#собака
#прикол#Ватермарк#факты#аварии#Россия#автомир#в мире#забавно#повезло#драка

На что жалуетесь?

Вернуться