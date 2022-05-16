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Кассир и очень понятливый посетитель магазина

Кассир и очень понятливый посетитель магазина

Автор:
16 мая 2022 12:33
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   видео   грабитель   криминал   магазин   ограбление   продавец   
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Кассир быстро нашёл общий язык с подозрительным покупателем. Всё потому, что доброе слово и пистолет действуют лучше, чем просто доброе слово.
Вот и поговорили. Похоже, что подобные клиенты приходят в магазин довольно часто.

Источник:

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Метки: в мире   видео   грабитель   криминал   магазин   ограбление   продавец   
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19  комментариев
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−25
Сигизмунд Лазаревич 56 минут назад
косматый первую половину жизни сам так по магазинам ходил ))
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12k
Artem 5 минут назад
Боб Марли жив!
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23k
MrGod 14 минут назад
Очень чёрное видео.
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17k
RDen 44 минуты назад
странно...у меня чёрный квадрат малевича (точнее прямоугольник) вместо видео...
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127
vkosta 49 минут назад
Он мог бы стать гангстером, а стал продавцом.
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7k
Б.Касторский 2 часа назад
К вопросу о легализации короткоствола. Есть хотя бы шанс уравнять свои шансы с подобными неадекватами, которые не задумываются о законности нахождения у них оружия.
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1
Вася Б.Касторский 22 минуты назад
Если выдавать оружие в РФ, будет как в США, где чуть что и тебя мусор завалит! Так что я настоятельно не рекомендую. Сейчас в худшем случае изобьют. А так пристрелят!
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