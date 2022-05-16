Кассир и очень понятливый посетитель магазина

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Кассир быстро нашёл общий язык с подозрительным покупателем. Всё потому, что доброе слово и пистолет действуют лучше, чем просто доброе слово.
Вот и поговорили. Похоже, что подобные клиенты приходят в магазин довольно часто.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Самооборону в нашей стране никто не отменял. Кто отнял у вас такое право?
Разрешение инструмента, который создан исключительно для убийства человека, не есть разрешение на убийство? Вы юрист?
У кухонного ножа есть ровно одно легальное применение- хозбыт деятельность(желательно на кухне). Что делает пистолет при своём единственном применении- приносит радость и веселье?
Таких словарей, где можно ознакомится с вашими формулировками, я не знаю, извините.
1. Гражданское оружие отличается от боевого. Я Вам даже больше скажу, на вооружении армии стоит оружие мощнее, чем у той же полиции.
2. Оружие, впрочем как и многое другое, может использоваться в разных целях. Если самооборона укладывается в рамки закона, то использование для нападения или грабежа, например, это уголовное преступление.
4. Конечно. Впрочем как и у остальных предметов, включая оружие. Например, охотничье.
Не знаете словарей?) Это видно. Вы многое ещё не знаете. Но это поправимо, если заняться образованием.
Не надо думать обо всех как потенциальных преступниках. Разрешение на оружие выдается после проверок, а его ненадлежащее использование отслеживается правоохранительными органами и преследуется административным и уголовным законодательством.