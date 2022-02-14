Неадекватный вооруженный мужчина устроил дебош в алкомаркете Калининграда

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Камера наблюдения, установленная в одном из алкомаркетов Калининграда, запечатлела вооруженного ножом мужчину, устроившего дебош. Сперва он сбросил дорогие спиртные напитки с полок, а затем с «розочкой» подошел к кассиру и потребовал пачку сигарет.
Закончился погром тем, что злоумышленник отхлебнул из горла взятый с полки коньяк и вышел. Прибывшие на место происшествия полицейские и сотрудники охранного предприятия нашли, обезоружили и задержали хулигана. Оказалось, что неоднократно судимый мужчина живёт в соседнем доме.
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