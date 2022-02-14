FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5752 поста • 838 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Неадекватный вооруженный мужчина устроил дебош в алкомаркете Калининграда

Неадекватный вооруженный мужчина устроил дебош в алкомаркете Калининграда (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 11:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Калининград   Россия   в мире   видео   дебош   криминал   магазин   неадекват   
332
1
1
Камера наблюдения, установленная в одном из алкомаркетов Калининграда, запечатлела вооруженного ножом мужчину, устроившего дебош. Сперва он сбросил дорогие спиртные напитки с полок, а затем с «розочкой» подошел к кассиру и потребовал пачку сигарет.
Закончился погром тем, что злоумышленник отхлебнул из горла взятый с полки коньяк и вышел. Прибывшие на место происшествия полицейские и сотрудники охранного предприятия нашли, обезоружили и задержали хулигана. Оказалось, что неоднократно судимый мужчина живёт в соседнем доме.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Калининград   Россия   в мире   видео   дебош   криминал   магазин   неадекват   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
onebibis 53 минуты назад
В дом "дом родной" торопится, на воле непривычно видимо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Kostick 3 минуты назад
хорошо падаль за разбой присядет.. в нашей деревне год-два назад, похожий биоматериал, недавно откинувшийся, зарезал молодого мужика, и даже не скрывался. рецидивистов, надо держать на ошейниках с мониторингом нахождения, и трансляцией для окружающих, современные технологии это позволяют. эдакая гуманная замена клейма. а для толерастов повторяю, абсолютно большинство сидельцев по воровству-разбою-убийствам, идут на рецидив. я уже молчу о насильниках и педофилах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Кыся 8 минут назад
Какой одаренный мужчина! Альтернативно одаренный. За бутылки хулиганка, за коньяк - кража, а за пачку сигарет вообще грабеж или разбой. Гениально самоизолировался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 10 минут назад
«Брукс нормальный мужик. Просто он тюремный человек.»
(Побег из Шоушенка)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ном-Номыч 10 минут назад
холодно дома, захотел в теплый каземат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
aalexey3 15 минут назад
Такое впечатление, что чувак специально присесть опять захотел... Может за ним что посерьёзнее висит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
Viktor Полчаса назад
Полная деградация.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Изменил и ушёл к Асмус. Судьба первой жены Гарика Харламова (6 фото) Изменил и ушёл к Асмус. Судьба первой жены Гарика Харламова (6 фото) Мужчина напал на девочку-подростка в лифте и попытался изнасиловать Мужчина напал на девочку-подростка в лифте и попытался изнасиловать Полицейские встретили воришку с распростертыми объятиями Полицейские встретили воришку с распростертыми объятиями Мужчина чудом выжил во время покушения Мужчина чудом выжил во время покушения Женщина вытащила смартфон из кармана школьницы в магазине Женщина вытащила смартфон из кармана школьницы в магазине Взбешенный покупатель устроил погром в магазине Взбешенный покупатель устроил погром в магазине
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

716022



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Троллинг 80-го уровня: фото министров обороны России и&nbsp;Британии вызвало шок на&nbsp;Западе
1
111
Троллинг 80-го уровня: фото министров обороны России и Британии вызвало шок...
В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских
0
309
В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
2
Автовсячина
Усатый Иоанн
0
15
Усатый Иоанн
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото)
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
2
1

Лучшие демотиваторы
Они давно уже соседствуют с нами
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#люди#Россия#космос#gif#Спорт#мемы#позитив
#факты#картинки#фотографии#страна#интересное#Приколы#девушки#Украина#нацизм#ретро
#Юмор#интересно#комментарии#подборка#животные#сарказм#кино#истории#новости#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться