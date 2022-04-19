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Боевая девушка не позволила бандиту забрать её мотоцикл

Боевая девушка не позволила бандиту забрать её мотоцикл (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 10:42
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   в мире   видео   грабитель   криминал   мото   мотоцикл   налёт   ограбление   
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Установленная возле частного дома камера наблюдения запечатлела момент нападения грабителя на девушку. Злоумышленник решил забрать у героини ролика мотоцикл, однако она не собиралась так просто расставаться со своим железным другом.
Неудачная попытка негодяя отобрать мотоцикл у девушки.

Источник:

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Метки: Девушка   в мире   видео   грабитель   криминал   мото   мотоцикл   налёт   ограбление   
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8  комментариев
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25
c 3 часа назад
Надо было шлемом уе.....ь
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18k
Карлсончек 9 минут назад
Просто парень хотел нормально припарковать мот.
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27k
Vazari 17 минут назад
Ну, водить девушке такой тяжелой байк-это уже о многом говорит.
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Уже и сама сзади села, мол - вези меня, принц, хоть на моем, но на коне!
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3k
salim777 2 часа назад
Ну умница, чё. Отчаянно билась за своего "коня". Несколько раз буквально по краю прошла. Когда сзади угонщика уселась, надо было воткнуть ногти в глаза засранцу. Но в любом случае молодчина.
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4k
Горожанин 3 часа назад
Страна, город, адрес - где? Нужно же ехать, знакомиться с девушкой - такой смелой стройной красавицей!
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