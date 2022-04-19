Боевая девушка не позволила бандиту забрать её мотоцикл

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Установленная возле частного дома камера наблюдения запечатлела момент нападения грабителя на девушку. Злоумышленник решил забрать у героини ролика мотоцикл, однако она не собиралась так просто расставаться со своим железным другом.
Неудачная попытка негодяя отобрать мотоцикл у девушки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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