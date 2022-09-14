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Обман, кругом обман: в Европе килограммовые упаковки продуктов весят меньше заявленного

Обман, кругом обман: в Европе килограммовые упаковки продуктов весят меньше заявленного

Автор:
14 сентября 2022 11:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: весы   видео   европа   килограмм   магазин   надули   обвесили   обман   овощи   супермаркет   
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Доверяй, но проверяй! Оказывается, в Европе тоже обвешивают, да еще как!


В соцсетях завирусилось видео, на котором покупатель в супермаркете взвешивает килограммовые сетки с расфасованными овощами и обнаруживает, что его, как и других посетителей супермаркета, надувают.


Вес продукта меньше килограмма, иногда - значительно. Так обстоят дела и с морковью, и с кабачками, и с другими овощами.

В полуторакилограммовой упаковке картофеля тоже продукта меньше заявленного. Вот тебе и Европа, в которой, как любят говорить некоторые, сплошь порядок и закон. Как же так? Усушка и утруска, происки врагов?


Источник:

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Метки: весы   видео   европа   килограмм   магазин   надули   обвесили   обман   овощи   супермаркет   
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8  комментариев
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Андрей Час назад
Что за чушь? Как можно в упаковку ровно 1кг огурцов напихать?
Или надо было из по кусочку до грамма нарезать и докладывать?
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−93
Evgeniy Gkyra 6 минут назад
а у нас типа ни так
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51
Konstantin Kuts 17 минут назад
В Европе всё это выращивается на полях с искусственным орошением, поэтому овощи перенасыщенный влагой. Если покупать товар, недавно пришедший в магазин, то он будет весить ровно столько, сколько заявлено. Находящиеся несколько дней в продаже овощи могут существенно терять в весе. Огромную роль в этом играет также кондиционирование, которое присутствует в каждом супермаркете.
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