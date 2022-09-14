Обман, кругом обман: в Европе килограммовые упаковки продуктов весят меньше заявленного

В соцсетях завирусилось видео, на котором покупатель в супермаркете взвешивает килограммовые сетки с расфасованными овощами и обнаруживает, что его, как и других посетителей супермаркета, надувают.

Вес продукта меньше килограмма, иногда - значительно. Так обстоят дела и с морковью, и с кабачками, и с другими овощами.