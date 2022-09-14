Обман, кругом обман: в Европе килограммовые упаковки продуктов весят меньше заявленного

Доверяй, но проверяй! Оказывается, в Европе тоже обвешивают, да еще как!
В соцсетях завирусилось видео, на котором покупатель в супермаркете взвешивает килограммовые сетки с расфасованными овощами и обнаруживает, что его, как и других посетителей супермаркета, надувают.
Вес продукта меньше килограмма, иногда - значительно. Так обстоят дела и с морковью, и с кабачками, и с другими овощами.
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В полуторакилограммовой упаковке картофеля тоже продукта меньше заявленного. Вот тебе и Европа, в которой, как любят говорить некоторые, сплошь порядок и закон. Как же так? Усушка и утруска, происки врагов?
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АНТИФИШКИ
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Или надо было из по кусочку до грамма нарезать и докладывать?