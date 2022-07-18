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Не мошенники,&nbsp; а маркетологи: развод на рынке в Адлер⁠⁠е

Не мошенники, а маркетологи: развод на рынке в Адлер⁠⁠е

Автор:
18 июля 2022 11:15
Сообщество : Мошенничество
Метки: Адлер   видео   мошенничество   обман   рынок   фото   цена   
2964
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Рыночная экономика, она такая.

Добро пожаловать на курорты Краснодарского края!

Источник:

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Метки: Адлер   видео   мошенничество   обман   рынок   фото   цена   
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33  комментария
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69k
Доктор Джонс Час назад
Это не рыночная экономика, это - базар... Не путайте...
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39k
Игорь 11 минут назад
А что ждать от региона, где большинство населения, - это сезонные рабочие, которых туристический сезон весь год кормит?
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353
Просто чувак в интернете 17 минут назад
Новороссийск.Подобной лажи не видел ни на одном из рынков.
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26k
Андрей 17 минут назад
Ну хоть 150р не за 100 грамм и то хорошо
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1k
анатолий горленко 17 минут назад
Видео чёт не открывается, но первое, что пришло в голову:
Рубль - штучка, три рубля - кучка, а в кучке - три штучки.
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20k
sanchesS80 20 минут назад
Спасибо. Я лучше в Турцию. Там конечно тоже хитрят на рынках, но не так нагло.
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21k
Егор 20 минут назад
В 2 раза обвесить это круто.
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566
Alex 22 минуты назад
Не понял, в чем кидалово?
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353
Просто чувак в интернете Alex 13 минут назад
Цена за пол кило, а не за кг. Без обозначений на ценнике. + обвешивают.
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15k
Роберт Шекли Полчаса назад
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23k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Я как то по незнанке так впервые в азбуку вкуса зашёл, когда они в Москве только открывались. Смотрю лежит манго - красивое такое, большое, спелое. И цена нормальная, что то вроде 200 рублей. Ну плюс-минус как в Ашане. Правда за 100 грамм, как оказалось, и одно манго вышло рублей на 800.
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39k
Aleksandr Полчаса назад
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4k
Serj81 36 минут назад
Кубаноид обыкновенный, дальний родственник хохла
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2k
VikaR 41 минуту назад
Интересная разновидность шринкфляции
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32k
Notan Blaine 41 минуту назад
А, что вы хотите, покупая товар с рук, без документа о совершении покупки, т.е. чека. На рынке обязаны выдавать чек, но чтобы сэкономить и наипать государство этого не делают.
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1k
Helimen 46 минут назад
В Подмосковье черешня на рынке 200- 250 рублей.
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24k
Юрий 46 минут назад
Есть с кого брать пример...

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5k
hhwost 55 минут назад
не обманеш - не продаш
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2k
Nyash Час назад
жесть какая
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2k
Lo_Kon Час назад
Не удивлена, случай не единичный. Крым. Евпатория, сентябрь 2021 - на рынке цены у половины продавцов были указаны за полкило. Если кажется подозрительно дешево - надо уточнять.
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11k
Dihydrogen Monoxide Час назад
В Геленджике лет 5 назад с подобным столкнулся. Покупал пиво, думал всегда, что цена за литр... Во всяком случае у нас, в Челябинске, всегда цена пишется за литр. А оказалось, что цена за пол литра, хотя и было на ценнике написано, что за пол литра, но маленькими буквами.
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16k
Вася Час назад
Василий Ивановач:
-Петька,приборы!
Петька:
-300!
Василий Иванович:
-Что 300?
Петька:
-А что приборы?
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