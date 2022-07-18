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Источник:
АНТИФИШКИ
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Рубль - штучка, три рубля - кучка, а в кучке - три штучки.
-Петька,приборы!
Петька:
-300!
Василий Иванович:
-Что 300?
Петька:
-А что приборы?