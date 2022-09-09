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Сделал добро и весь день счастливый

Сделал добро и весь день счастливый

Автор:
09 сентября 2022 12:27
Метки: видео   магазин   парковка   продуктовая тележка   стоянка   тележка   
760
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1
Мужчина проучил любительницу бросать продуктовые тележки на парковках. Хочется верить, что женщина в следующий раз откатит тележку так, чтобы она никому не мешала.

Твори добро

- Это ваша тележка?
- Да!
- Понятно. Я уберу её.
- Спасибо большое!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   магазин   парковка   продуктовая тележка   стоянка   тележка   
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4  комментария
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56
Sata33 Полчаса назад
Проучил, так проучил
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4k
Дмитрий ! 19 минут назад
Красаучек!
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49k
Albert GER 36 минут назад
никуа не понял, но никуа не интересно.
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Себастьян Перейра

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