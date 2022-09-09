Сделал добро и весь день счастливый

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Мужчина проучил любительницу бросать продуктовые тележки на парковках. Хочется верить, что женщина в следующий раз откатит тележку так, чтобы она никому не мешала.
Твори добро
- Это ваша тележка?
- Да!
- Понятно. Я уберу её.
- Спасибо большое!
- Да!
- Понятно. Я уберу её.
- Спасибо большое!
Источник:
АНТИФИШКИ
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