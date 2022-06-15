Жительница Тюмени оставляет пакеты с мусором в шкафчиках в магазине

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В Тюмени работники расположенного в жилом доме магазина начали жаловаться покупателям на то, что кто-то оставляет пакеты с мусором в шкафчиках для хранения вещей. Запись с камер наблюдения скинули в домовой чат, чтобы жильцы помогли найти вредителей.
Оказалось, что мусор оставляет местная жительница. По пути на работу она заходит в магазин и с невозмутимым видом кладёт пакеты с мусором в ящики. Хорошо хоть на ключ не закрывает.
Источник:
АНТИФИШКИ
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я раньше подтухшую рыбу брал и тихонько закидывал по укромным местам, в магазине, где торгуют тухлятиной. санитарный день становился неделей!
Свинья одним словом
Там, похоже, тоже полно мусора.