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Жительница Тюмени оставляет пакеты с мусором в шкафчиках в магазине

Жительница Тюмени оставляет пакеты с мусором в шкафчиках в магазине

Автор:
15 июня 2022 10:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Тюмень   видео   люди   магазин   мусор   ящик   
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В Тюмени работники расположенного в жилом доме магазина начали жаловаться покупателям на то, что кто-то оставляет пакеты с мусором в шкафчиках для хранения вещей. Запись с камер наблюдения скинули в домовой чат, чтобы жильцы помогли найти вредителей.
Оказалось, что мусор оставляет местная жительница. По пути на работу она заходит в магазин и с невозмутимым видом кладёт пакеты с мусором в ящики. Хорошо хоть на ключ не закрывает.

Источник:

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Метки: Россия   Тюмень   видео   люди   магазин   мусор   ящик   
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18  комментариев
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694
MPEG-8 2 часа назад
На мой взгляд, это уже слабоумие.
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7k
Артём 11 минут назад
Такие же твари оставляют свой мусор у подъездной урны. Причём даже не у своего подъезда.
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2k
Ал 15 минут назад
Ну... За смекалку!!!
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485
maikl 20 минут назад
а зачем было пробивать без скидки?
я раньше подтухшую рыбу брал и тихонько закидывал по укромным местам, в магазине, где торгуют тухлятиной. санитарный день становился неделей!
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9k
Hunson Abadeer Полчаса назад
выпороть эту скотину!!!!
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9k
GRuslan Полчаса назад
Воспитание современных баб на лицо. Я богиня, мне все должны. Тварь е.аная.
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 40 минут назад
Это называется биотерроризм...этой овце..выросшей на ДОМ-2.. просто нужно это объяснить доходчиво...и штрафануть нормально, или улицы пусть метет всё лето)
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1k
КАКАнгел 47 минут назад
или украинка или яжемать. короче свинота поганая.
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3k
salim777 48 минут назад
У нас в подъезде мусоропровод есть на каждом этаже. А мусор валялся повсюду. И в тамбуре и у подъезда и иногда даже в лифте(!). В тамбуре особенно регулярно кто-то пакет оставлял. Пришлось пару раз содержимое просмотреть. Вижу, много пакетиков от детского питания, йогуртов, соков. В доме маленьких детей совсем немного. Вычислил. Бл@дская чурбанская семейка с двумя отпрысками. Я не националист ни разу, но люди, засерающие окружающее пространство, для меня не люди. Пару раз поднимался к ним с пакетом. Мужика никогда нет дома, а бабёнка кричит "это не наше". Я сказал, что однажды поставлю камеру, сниму это на видео, упрусь, но дам ход делу, их оштрафуют, потом я свяжусь с хозяйкой квартиры, которую вы снимаете, оштрафую до кучи и её за незаконную сдачу, и поедете вы искать другое жильё, раз тут в чистоте не живётся. Нам тут такие свиньи нах не нужны. На какое-то время мусор в тамбуре пропал. Потом было пару рецидивов, а потом эта дрянная семейка съехала и мусора в неположенных местах не стало. Вот так чудо! Ни в лифте, ни у подъезда, ни в тамбуре. Вот так одна гадская семейка может отравлять жизнь одно-подъездному, 50-ти квартирному дому. Суки.
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12k
Majul 52 минуты назад
Да на лице все написано: мне все должны,я королева.
Свинья одним словом
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24
Jekaterina Час назад
Это клиника, товарищи.....

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10k
кот базилий Час назад
Сколько же свиней среди нас!!, У нас в окно какая то гнида выкидывает при наличии мусоропровода и помойки в 30-ти шагах.
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18k
Александр Час назад
Мстя за то что мазь от вагинального герпеса пробили без скидки, хотя там был желтый ценник?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
646
Kanifolkin 2 часа назад
Маразм крепчал, Реальность - гнулась...
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1k
Шурман 2 часа назад
Тяжелый случай .
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