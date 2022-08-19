Почему нельзя верить всему, что видишь в интернете

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Внешность бывает очень обманчива. Небольшой сбой фильтра во время трансляции стримерши лишний раз доказал, что не стоит верить всему подряд в интернете.
Когда во время трансляции случайно выключился фильтр.
Источник:
АНТИФИШКИ
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