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Почему нельзя верить всему, что видишь в интернете

Почему нельзя верить всему, что видишь в интернете

Автор:
19 августа 2022 10:15
Сообщество : Юмор
Метки: видео   внешность   интернет   обман   стрим   фильтр   
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Внешность бывает очень обманчива. Небольшой сбой фильтра во время трансляции стримерши лишний раз доказал, что не стоит верить всему подряд в интернете.
Когда во время трансляции случайно выключился фильтр.

Источник:

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Метки: видео   внешность   интернет   обман   стрим   фильтр   
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3  комментария
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18k
speaktr-st 2 минуты назад
Вот эта вот тяга к няшным кривляющимся азиаткам, это новая мода?
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25k
Киры4 45 минут назад
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8k
Сергей 46 минут назад
гы-гы
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