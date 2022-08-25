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В Карелии одноногий человек ограбил магазин

В Карелии одноногий человек ограбил магазин

Автор:
25 августа 2022 08:13
Сообщество : Юмор
Метки: Ограбление века   Юмор   видео   интересное   карелия   одноногий ниндзя   прикол   фото   
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Сетевой магазин в городе Петрозаводске ограбил одноногий вор. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Злоумышленник резво скачет на одной ноге и собирает продукты.

Одноногий ниндзя резво прыгает по магазину на одной ноге. Сначала он орудует у кассы, а затем отправился к отделу с продуктами. Взяв всё, что нужно, вор направляется к отделу с алкогольными напитками. Прихватив несколько бутылок он на одной ноге попрыгал к выходу.

Судя по экипировке, мужчина готовился основательно. Однако очевидцы рассказали, что видели одноногого человека недалеко за магазином. Кроме того, человека с одной ногой заметить несложно, да и найти труда не составит. Если только это не умелая маскировка, уточняет Life.

Источник:

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Метки: Ограбление века   Юмор   видео   интересное   карелия   одноногий ниндзя   прикол   фото   
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13  комментариев
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26k
Киры4 Час назад
Вообще без палева.
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2k
Игорь 3 минуты назад
Абелардо, одноногий бразилец - по-любому)
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8k
azuver 4 минуты назад
Джон Сильвер за ромом прискакал.Обнищал бедолага.
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31k
Fat Lynx 13 минут назад
Неприметный персонаж... 100% не найдут.
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3k
Vlamir 14 минут назад
Гениально!
На самом деле - ноги у него две, но искать будут одноногого!
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298
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Обскакал. :)
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6k
Pravednik84 43 минуты назад
Ссылка youtu.be
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40k
Лесли 🥰 53 минуты назад
В Карелии одноногий человек ограбил магазинПосмотреть
В Карелии одноногий человек ограбил магазин
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26k
Киры4 Час назад
Вот и пираты объявились.
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The Dude Час назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Фельдъегерь Час назад
у нас же такие бандиты запрещены? Или только однорукие?
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WhiteRat

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