В Карелии одноногий человек ограбил магазин

Сетевой магазин в городе Петрозаводске ограбил одноногий вор. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Злоумышленник резво скачет на одной ноге и собирает продукты.
Одноногий ниндзя резво прыгает по магазину на одной ноге. Сначала он орудует у кассы, а затем отправился к отделу с продуктами. Взяв всё, что нужно, вор направляется к отделу с алкогольными напитками. Прихватив несколько бутылок он на одной ноге попрыгал к выходу.
Судя по экипировке, мужчина готовился основательно. Однако очевидцы рассказали, что видели одноногого человека недалеко за магазином. Кроме того, человека с одной ногой заметить несложно, да и найти труда не составит. Если только это не умелая маскировка, уточняет Life.
Источник:
АНТИФИШКИ
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На самом деле - ноги у него две, но искать будут одноногого!