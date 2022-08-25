В Карелии одноногий человек ограбил магазин

Одноногий ниндзя резво прыгает по магазину на одной ноге. Сначала он орудует у кассы, а затем отправился к отделу с продуктами. Взяв всё, что нужно, вор направляется к отделу с алкогольными напитками. Прихватив несколько бутылок он на одной ноге попрыгал к выходу.