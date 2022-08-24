Когда ты оказался никому не нужен

715
1
1
Участника уличных беспорядков не захотела оставлять на своей территории ни одна из конфликтующих сторон.
Когда ты не нужен ни толпе ни государству.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Неудачная попытка задержанного попасть в Хогвартс
- Самостоятельный кот, которому не нужна помощь
- Служебный пёс "обезвредил" подозрительный предмет
- Один из самых эффективных способов отучить кота лазить по столу
- Погоня за неуловимым паркурщиком
Новости партнёров
И вот так закончились протесты и начался футбол.