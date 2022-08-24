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Когда ты оказался никому не нужен

Когда ты оказался никому не нужен

Автор:
24 августа 2022 11:00
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Юмор   беспорядки   в мире   видео   полиция   прикол   
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Участника уличных беспорядков не захотела оставлять на своей территории ни одна из конфликтующих сторон.
Когда ты не нужен ни толпе ни государству.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Курьезы   Юмор   беспорядки   в мире   видео   полиция   прикол   
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8  комментариев
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3k
petrozza Полчаса назад
бедняга
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petia Минуту назад
Вообще огонь.
И вот так закончились протесты и начался футбол.
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1k
Никита Сергеевич 9 минут назад
Горячая картошка.
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14k
Patmaz 15 минут назад
Гуманнее было бы пристрелить
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7k
Nikolay 24 минуты назад
Галкина пытаются вернуть в Россию
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44k
Соломей Полчаса назад
что за игра? что то индийское?
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3k
Гур Полчаса назад
И долго они его так болтали?
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296
Лютый вам Бетховен Гур 5 минут назад
Пока не научился балансировать и жонглировать дубинками. Дважды вызывали на "бис".
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