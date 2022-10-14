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Три часа и готово: на YouTube вышла инструкция, как выпечь хлеб без электричества

Три часа и готово: на YouTube вышла инструкция, как выпечь хлеб без электричества

Автор:
14 октября 2022 10:49
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   интересное   фото   хлеб   электричество   
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Судя по всему, европейцев готовят к жизни без электричества. На YouTube появился ролик о том, как испечь "блэкаут хлеб" на маленьких свечках. Печься это чудо будет целых три часа.

8 октября на YouTube появился ролик о том, как испечь хлеб, используя только свечи. Иснтрукиця набрал почти два миллиона просмотров и кучу лайков. В ролике показано, что хлеб можно выпечь при помощи кастрюли, нагретой теплом обычных чайных свечей. Правда, процесс это довольно трудоёмкий и занимает долгие часы.

В свете теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", а также приближающейся зимы инструкция выглядит очень даже актуально. Теперь ждём инструкцию о том, как пожарить шашлык на зажигалке.

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   видео   интересное   фото   хлеб   электричество   
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9  комментариев
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27k
Levyathan 2 часа назад
Что-то я сильно сомневаюсь, что эти свечи дольше часа прогорят.
Следующим клипом пусть покажут, как холодной водой и пучком травы оттереть от копоти дно кастрюли.
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26k
SerGProS Полчаса назад
Тут все ясно. Только в названии все напутали. "Три часа и готово: на YouTube вышла инструкция, как выпечь хлеб без русского газа"

Очень рекомендую автору такие темы: "как подогреть ванну на свечах. 24часа и вода уже тепленькая"," О! А вот и тепленькая пошла, или как принимать душ через подогреваемые свечами трубы","Как тепло и светло от этих свечей!Или переходим на факелы и светильники с углями"
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38k
Александр Час назад
Типа свечи дешевле? Парафиновые может и дешевле, но на них и яичницу не пожаришь, восковые обойдутся дороже газа по нынешним ценам...
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8k
Григорий Бабкин 2 часа назад
А можно и не запекать. Муки с дрожжами нажраться и сидеть, ждать, что раньше сорвёт - крышку или дно.
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8k
Shtoppi 2 часа назад
Пусть учатся тандыры строить, они от дров питаются. Хотя, видимо, дрова в гейропе смогут себе позволить только очень обеспеченные люди
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
Надо им путь сократить.Пусть сразу покупают аппараты для эвтаназии.Если все европейцы начнут покупать свечи,долго они не протянут.
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15k
сеньор Леонсио 3 часа назад
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6k
Roman 3 часа назад
5 часов у меня уходит на приготовление пшеничного хлеба на опаре. Собственно выпечка - 1 час.
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