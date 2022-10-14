Три часа и готово: на YouTube вышла инструкция, как выпечь хлеб без электричества

8 октября на YouTube появился ролик о том, как испечь хлеб, используя только свечи. Иснтрукиця набрал почти два миллиона просмотров и кучу лайков. В ролике показано, что хлеб можно выпечь при помощи кастрюли, нагретой теплом обычных чайных свечей. Правда, процесс это довольно трудоёмкий и занимает долгие часы.