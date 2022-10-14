Три часа и готово: на YouTube вышла инструкция, как выпечь хлеб без электричества

Судя по всему, европейцев готовят к жизни без электричества. На YouTube появился ролик о том, как испечь "блэкаут хлеб" на маленьких свечках. Печься это чудо будет целых три часа.
8 октября на YouTube появился ролик о том, как испечь хлеб, используя только свечи. Иснтрукиця набрал почти два миллиона просмотров и кучу лайков. В ролике показано, что хлеб можно выпечь при помощи кастрюли, нагретой теплом обычных чайных свечей. Правда, процесс это довольно трудоёмкий и занимает долгие часы.
Грустно, но вкусно (наверное)
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В свете теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", а также приближающейся зимы инструкция выглядит очень даже актуально. Теперь ждём инструкцию о том, как пожарить шашлык на зажигалке.
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АНТИФИШКИ
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Следующим клипом пусть покажут, как холодной водой и пучком травы оттереть от копоти дно кастрюли.
Очень рекомендую автору такие темы: "как подогреть ванну на свечах. 24часа и вода уже тепленькая"," О! А вот и тепленькая пошла, или как принимать душ через подогреваемые свечами трубы","Как тепло и светло от этих свечей!Или переходим на факелы и светильники с углями"