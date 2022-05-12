"Настоящий джедай!": дворник показал удивительное мастерство в борьбе с невидимкой

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На камеры видеонаблюдения попало завораживающее сражение дворника с кем-то невидимым. Его мастерство владения
мечом метлой достойно всяких похвал.
Совершенно внезапно дворник стал махать метлой с мастерством джедая, борясь с кем-то невидимым. Судя по всему, дворнику просто стало скучно подметать, а может быть он и правда вёл бой с какими-то неведомыми силами. С кем именно боролся мужчина, неизвестно, но в любом случае сражение было очень зрелищным и впечатляющим.
Источник:
АНТИФИШКИ
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