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"Настоящий джедай!": дворник показал удивительное мастерство в борьбе с невидимкой

"Настоящий джедай!": дворник показал удивительное мастерство в борьбе с невидимкой

Автор:
12 мая 2022 10:27
Сообщество : Юмор
Метки: Звёздные войны   Юмор   видео   дворник   интересное   мастерство   прикол   фото   
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На камеры видеонаблюдения попало завораживающее сражение дворника с кем-то невидимым. Его мастерство владения мечом метлой достойно всяких похвал.

Совершенно внезапно дворник стал махать метлой с мастерством джедая, борясь с кем-то невидимым. Судя по всему, дворнику просто стало скучно подметать, а может быть он и правда вёл бой с какими-то неведомыми силами. С кем именно боролся мужчина, неизвестно, но в любом случае сражение было очень зрелищным и впечатляющим.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Звёздные войны   Юмор   видео   дворник   интересное   мастерство   прикол   фото   
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17  комментариев
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20k
Serg2001 6 часов назад
Бидон тоже постоянно с кем-то невидимым здоровается и ничего... президент.
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16k
scorpick Полчаса назад
Работали мы на ЗиЛе в далёком 91м студентами. Там работала вся страна, но были и иностранцы. С нами работали въетнамцы. Познакомились сдружились. Как-то здоровенный русский парень в шутку решил поломать тщедушного вьетнамца. Шутки шутками, но вьетнамцу это надоело, он просил остановиться. Русский ни в какую, продолжает донимать. Конвейер освещался длинными люминесцентными лампами, они прям в коробках стояли у рабочих мест, чтобы быстро поменять. Вьетнамец выхватил одну из них, скользящими, хлесткими ударами побил русского, так и не сломав лампу! Да так побил, что на синяки на ляхах и на руках страшно было смотреть. Дворник, интересно,из чьих?)))
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2k
vasilykopkov 40 минут назад
Пациент у психиатора: - Доктор, по мне все время какие-то крокодилы бегают!!!
Врач: А что вы на меня-то их кидаете?!!!...
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1k
Елена Захарова 3 часа назад
Да ему в телохранители надо идти)))
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4k
Enigma Kuutar 3 часа назад
Дул сильный ветер, крыши рвал. И, несмотря на поздний час, В округе вряд ли кто-то спал Стихия не на шутку разошлась. Но вдруг какой-то парень с криком побежал И принялся махать метлой: «Ах, ветер, негодяй, ты спать мне помешал, А ну-ка выходи на бой!»
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90k
sapér Vodička 3 часа назад
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83
skazz 4 часа назад
Вот мы угараем, а прикиньте он реально человечество спас??
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201
Mrak OBOY 4 часа назад
а что подурачится немного нельзя, надо устраивать иногда всплески позитива, главное что некому не мешал.
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1k
Kolebator 5 часов назад
видать белка знатная попалась
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19k
Василий 5 часов назад
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1k
Сергей Зайцев 5 часов назад
Попробуй перед ним только намусорить.....
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2k
Мефодий 6 часов назад
а чо, всмысле...восьмиконечный шест взаправдашний? "кунг-фу хастл" документалка выходит?
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284
Тупняк 6 часов назад
Я думал что он пьяный, сделает пару взмахов и упадёт. А тут прям мастерство вин-чун прослеживается!
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1k
Сергей 6 часов назад
Надеюсь он победил.
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