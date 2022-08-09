FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6372 поста • 866 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Мужчина притворился кондуктором и начал собирать деньги с пассажиров

Мужчина притворился кондуктором и начал собирать деньги с пассажиров

Автор:
09 августа 2022 11:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижний Новгород   Россия   видео   кондуктор   маршрутка   мошенник   прикол   
563
1
1
В Нижнем Новгороде пассажир маршрутки притворился кондуктором и собирал деньги с пассажиров. Лжекондуктор незаметно взял билеты со стола водителя и принялся собирать плату за проезд.
Когда пассажиры передавали через мужчину деньги за проезд, он клал валюту себе в карман и взамен отдавал людям украденные билеты. Когда водитель всё это заметил, мужчина вышел из транспортного средства. Хитрого нижегородца сейчас разыскивают.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Нижний Новгород   Россия   видео   кондуктор   маршрутка   мошенник   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Korolev 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сол Гудман 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SR 2 часа назад
- Приобретайте билеты, граждане. Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам пять копеек! Не членам профсоюза тридцать копеек. Членам союза десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.

Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.

- С целью капитального ремонта Провала, - дерзко ответил Остап, - чтоб не слишком проваливался.

© Ильф И. А. и Петров Е. П. "Двенадцать стульев".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

930941



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Милонов призвал закрыть все гей-клубы после скандала в Екатеринбурге
Милонов призвал закрыть все гей-клубы после скандала в Екатеринбурге
Первые роли любимых советских актёров
Первые роли любимых советских актёров
Набирающие популярность в сообществах
Вопрос по вахтовой жизни
Вопрос по вахтовой жизни
Американские сталинисты вышли с флагами ДНР и буквой «Z»
Американские сталинисты вышли с флагами ДНР и буквой «Z»
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Ну, во-первых, это красиво… ...

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#в мире#картинки#сарказм#шоу бизнес#сатира#коты#Разное
#Юмор#интересно#позитив#интересное#знаменитости#СССР#улыбнуло#удивительно#новости#подборка
#прикол#факты#история#забавно#кино#фотографии#Россия#искусство#Ynews#природа
Учёные успешно телепортировали голограмму человека из США в Канаду Учёные успешно телепортировали голограмму человека из США в Канаду Ночное веселье ёжика Ночное веселье ёжика Кто не плескался в грязных лужах, тот детства не видал Кто не плескался в грязных лужах, тот детства не видал Комариное нашествие: Северобайкальские насекомые ждут туристов в гости Комариное нашествие: Северобайкальские насекомые ждут туристов в гости "Не по бумажке пошло?": забавный разговор мужчины с мошенником "Не по бумажке пошло?": забавный разговор мужчины с мошенником Дерзкое нападение на кофейный терминал в парке Нижнего Новгорода Дерзкое нападение на кофейный терминал в парке Нижнего Новгорода

На что жалуетесь?

Вернуться