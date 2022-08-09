Мужчина притворился кондуктором и начал собирать деньги с пассажиров

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В Нижнем Новгороде пассажир маршрутки притворился кондуктором и собирал деньги с пассажиров. Лжекондуктор незаметно взял билеты со стола водителя и принялся собирать плату за проезд.
Когда пассажиры передавали через мужчину деньги за проезд, он клал валюту себе в карман и взамен отдавал людям украденные билеты. Когда водитель всё это заметил, мужчина вышел из транспортного средства. Хитрого нижегородца сейчас разыскивают.
Источник:
АНТИФИШКИ
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© Ильф И. А. и Петров Е. П. "Двенадцать стульев".