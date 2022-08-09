Мужчина притворился кондуктором и начал собирать деньги с пассажиров

Когда пассажиры передавали через мужчину деньги за проезд, он клал валюту себе в карман и взамен отдавал людям украденные билеты. Когда водитель всё это заметил, мужчина вышел из транспортного средства. Хитрого нижегородца сейчас разыскивают.