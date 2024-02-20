Хитрый мужчина пытался обмануть систему на кассе самообслуживания в магазине

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Для ускорения обслуживания и уменьшения очередей крупные супермаркеты стараются автоматизировать многие процессы. Например, в магазинах установливаются кассы самообслуживания. Однако находятся различные мошенники, которые пытаются воспользоваться этим.
Недавно мужчина пытался приобрести в магазине в Краснодаре большое количество мясных изделий, наклеив на них упаковки с дешёвой бакалеей.
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2. Жадность фраера наказывает. Это я уже о хозяевах магазина. Не хочешь платить кассиру, плати покупателю.
А вот бутылку вермута, на автомате положенную в сумку (потом спохватился вынул и оплатил) отследили, да. Сумку попросили показать.