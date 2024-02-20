Хитрый мужчина пытался обмануть систему на кассе самообслуживания в магазине

Израилю можно, а нам нельзя?

Охранник ударил покупателя за использование сумки вместо продуктовой корзины

Жительница Тюмени оставляет пакеты с мусором в шкафчиках в магазине

Мужчина с пакетом на голове попытался ограбить магазин

Сотрудник МЧС спас девушку, которая решила покончить с собой

Мужчина притворился кондуктором и начал собирать деньги с пассажиров