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Хитрый мужчина пытался обмануть систему на кассе самообслуживания в магазине

Хитрый мужчина пытался обмануть систему на кассе самообслуживания в магазине

Автор:
20 февраля 2024 09:49
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   Краснодар   Россия   касса самообслуживания   магазин   мошенник   
3264
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Для ускорения обслуживания и уменьшения очередей крупные супермаркеты стараются автоматизировать многие процессы. Например, в магазинах установливаются кассы самообслуживания. Однако находятся различные мошенники, которые пытаются воспользоваться этим.

Недавно мужчина пытался приобрести в магазине в Краснодаре большое количество мясных изделий, наклеив на них упаковки с дешёвой бакалеей.

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Метки: Видео   Краснодар   Россия   касса самообслуживания   магазин   мошенник   
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39  комментариев
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1k
Gadova 4 часа назад
Жадность фраера сгубила. Надо было хоть понемногу брать
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11k
Сергей Полчаса назад
УК РФ Статья 159 п.3
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2k
Мария Коненкова 2 часа назад
Нет, идея отличная, но реализация хромает. Тупость и жадность подвела. Надо, если уж хочешь дорогое как дешёвое вынести, за один вынос не больше двух единиц товара переклеивать и маскировать кучей обычного товара по своим родным ценам, глядишь, и пропустят наблюдатели, что он шмат копчёного мяса вынес как разрыхлитель. А тут деятель: целая корзина одного мяса! Поневоле захочется на него посмотреть, куда ему одному столько.
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17
Aleksandr 2 часа назад
Ну я из Литвы и у нас тоже есть кассы самообслуживания... Но у нас после сканирования ложиш товар на зону и там сравнивают вес товара с тем что просканировано. и такие приколы точно не пройдут ))

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13k
Karelian 2 часа назад
Мы один раз обманули систему, не нарочно. Собирались в "дикую" командировку, набрали кучу продуктов в супермаркете, ну и сковороду с крышкой до кучи. На ленте перед кассой положили крышку на сковородку (они по отдельности продавались) чтобы не укатилась, без всякой задней мысли или хитропопости. А кассирша взяла одновременно сковородку с крышкой и пробила по ценнику на крышке. Мы это только потом в чеке увидели.
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 3 часа назад
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17k
ss 3 часа назад
1. Жадность фраера сгубила. Это я о покупателе. Нефиг было столько набирать. Лепил бы только на дорогой товар и брал бы в меру всё прокатило бы.
2. Жадность фраера наказывает. Это я уже о хозяевах магазина. Не хочешь платить кассиру, плати покупателю.
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26k
ЦСКА 3 часа назад
Достойный набор! У мужиченки видать праздник намечался....
Ссылка www.youtube.com
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54k
Войнов 3 часа назад
Приезжал как-то к нам еще в домайданные времена родственник жены с Украины. Заехали мы в Окей закупиться. Смотрю, а он овощи и фрукты фасует в пакеты, взвешивает, а потом в них докладывает. Я спрашиваю, нахрена ты это делаешь, сейчас по камерам отследят, стыдно же будет. А он отвечает, мол, всегда так дома делает и многие так поступают. Я был в шоке.
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386
costarox 3 часа назад
Хм. Кассы самообслуживания фиксируют вес товара. Или в этом магазине по другому?
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214
Иван Цыц тут у меня 3 часа назад
Гипермаркеты Лента и Глобус, на кассах самообслуживания, после сканирования товара его необходимо положить в зону отсканированных товаров, система сравнивает заявленный вес товара с фактическим. Например: если очень мучает жажда, взял бутылочку воды, отпил хоть пару глотков, то на такой кассе система не пропустит, надо звать сотрудников для подтверждения.
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3k
Сергей 3 часа назад
А что за убогие кассы? Просканировал, положил на контрольные весы, которые сравнивают вес ванилина и если у ванилина, заявленный вес 12г., то уж 1кг эти весы должны отшить.
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9k
Бритва 4 часа назад
надеюсь, его поймали и наказали.
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5k
Димка Смола/67 4 часа назад
И вот куй с ним жрать бы ни чего было уродцу..... но нет же, вынесет, продаст и на нарк0ту или алкашку спустит
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