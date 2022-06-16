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"Не по бумажке пошло?": забавный разговор мужчины с мошенником

"Не по бумажке пошло?": забавный разговор мужчины с мошенником

Автор:
16 июня 2022 10:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   кредит   мошенник   прикол   развод   телефонный мошенник   
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Мужчине позвонил так называемый специалист главного управления безопасности Сбербанка России и попытался развести на деньги. Однако герою ролика нашлось, что ему ответить.
Перехватил инициативу и ввёл "сотрудника банка" в ступор.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   кредит   мошенник   прикол   развод   телефонный мошенник   
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4  комментария
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38k
jonnyD 59 минут назад
Вот такие лохи дискридитируют нашу камеру .. и ИТУ в целом !
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327
Вадим 38 минут назад
Оба с характерным восточноукраинским акцентом.
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3k
Motorola 47 минут назад
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