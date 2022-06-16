"Не по бумажке пошло?": забавный разговор мужчины с мошенником

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Мужчине позвонил так называемый специалист главного управления безопасности Сбербанка России и попытался развести на деньги. Однако герою ролика нашлось, что ему ответить.
Перехватил инициативу и ввёл "сотрудника банка" в ступор.
Источник:
АНТИФИШКИ
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