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Эффектный взрыв пивного кега в уфимском дворе попал на видео

Эффектный взрыв пивного кега в уфимском дворе попал на видео

Автор:
06 июля 2022 08:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   в мире   видео   дед   кег   люди   пенсионер   пиво   прикол   уфа   
1963
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В Уфе пожилой мужчина обнаружил в кустах возле многоквартирного дома пивной пластиковый кег. Дедушка решил убрать его подальше от подъезда, но осуществить задуманное ему не удалось.
Тара неожиданно взорвалась неподалеку от пенсионера. В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Россия   в мире   видео   дед   кег   люди   пенсионер   пиво   прикол   уфа   
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20  комментариев
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6k
Джейсон Вурхиз Полчаса назад
Ссылка m.youtube.com
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perekrestok 4 минуты назад
И чего дед мимо не прошел? Шел бы себе мимо и ничего бы не было.
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9k
Денис 8 минут назад
Какое-то ядерное пиво
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1k
Hornet 8 минут назад
Дотеребонькался.
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4k
мемфрид 9 минут назад
То есть, лежала кега в кустах и никому не мешала. Дед полез за ней, стал катать перед подъездом и это он так её убрать хотел? А когда понял, что сил не хватит, то ткнул клюкой и решил домой свалить. Гениальный ход
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1k
Р Х 23 минуты назад
Сапёр из деда не вышел.
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1k
Victor 23 минуты назад
что дедок, что мужик, вышедший из подъезда, даже не вздрогнули. видимо это у них в подъезде старая забава такая.
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46k
Элек Мек Полчаса назад
Старый хотел бутыль зажать для своего хозяйства,да вот не сложилось как то.
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19
Артём Полчаса назад
Наглядный пример того как "исталляция" стала "перфомансом"

Паренек после такого передумал в подъезд заходить, мало ли чего?
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19k
nobody® 36 минут назад
Как-то дофига продукта выбросили
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1k
Алексей Гулевич 38 минут назад
деду меньше её катать надо было - да и зачем то пиво ему .... он и так с палочкой
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26k
Лис 41 минуту назад
Дедушка в поле гранату нашёл,
К горкому с ней он подошёл.
Дёрнул колечко, кинул в окно.
Дедушка старый, ему всё равно.
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10k
Алексей 42 минуты назад
Угарнул за земляков))))) Еще видео
Ссылка youtu.be
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7k
Борис Карабанов 42 минуты назад
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1k
Оксид Бетона 42 минуты назад
Не попил пивка дедок...
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15k
Вася 45 минут назад
Ссылка coub.com
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957
Шурман 52 минуты назад
Интересно а что он хотел от этого бутыля , он все видео по нему палкой херячил ;)
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