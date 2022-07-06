Эффектный взрыв пивного кега в уфимском дворе попал на видео

1963
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В Уфе пожилой мужчина обнаружил в кустах возле многоквартирного дома пивной пластиковый кег. Дедушка решил убрать его подальше от подъезда, но осуществить задуманное ему не удалось.
Тара неожиданно взорвалась неподалеку от пенсионера. В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Паренек после такого передумал в подъезд заходить, мало ли чего?
К горкому с ней он подошёл.
Дёрнул колечко, кинул в окно.
Дедушка старый, ему всё равно.