FISHKINET
Сообщество Юмор 15044 поста • 2906 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Комариное нашествие: Северобайкальские насекомые ждут туристов в гости

Комариное нашествие: Северобайкальские насекомые ждут туристов в гости

Автор:
17 июня 2022 11:13
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Северобайкальск   видео   комары   насекомые   прикол   
1171
1
1
Житель Северобайкальска записал видео, находясь в туче из комаров. Неунывающий мужчина показал, как выглядит его машина и позвал в гости.

Уж лучше вы к нам

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Россия   Северобайкальск   видео   комары   насекомые   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
pinbalist 2 часа назад
Ставишь на костёр котелок с водой - к моменту закипания там уже комаринный бульон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
−68
голландец 51 минуту назад
А говорили - приезжай на озеро, отдохнём, рыбу половим...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
uwr9615 Час назад
Капец, как они там живут? Меня комары любят. Просто заедают. Я бы там повесился в этой тайге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Вася Час назад
а зачем голос как у буратины сделали ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ваня 2 часа назад
гнус... ох же доставучий он...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

739841



Другие посты автора
Популярное в сообществах
После завершения сериала «Спрут» пришло сотни писем от возмущенных советских телезрителей
После завершения сериала «Спрут» пришло сотни писем от возмущенных советских телезрителей
Фотографии из прошлого, которые позволяют взглянуть на мир иначе
Фотографии из прошлого, которые позволяют взглянуть на мир иначе
События на Украине 16- 17 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 16- 17 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Эко-активист прогулялся в самодельном костюме из мусора, который накопил за месяц
Эко-активист прогулялся в самодельном костюме из мусора, который накопил за месяц
Следующий! Младший брат Алисы Тепляковой сдал ЕГЭ
Следующий! Младший брат Алисы Тепляковой сдал ЕГЭ
Новости, которые уже невозможно читать
Новости, которые уже невозможно читать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#автомобили#забавно#Приколы#аварии#сарказм#Реакция#девушки
#интересно#факты#история#картинки#автомир#Разное#gif#авто аварии#маразм#добро
#Юмор#люди#подборка#в мире#дтп#кино#креатив#познавательно#архитектура#исследование
Новости, которые уже невозможно читать Новости, которые уже невозможно читать Позитивные аниматоры веселят девушек в кафе Позитивные аниматоры веселят девушек в кафе В Томске от мужчины попыталась сбежать ванна В Томске от мужчины попыталась сбежать ванна Почему за МКАДом зарплаты в несколько раз ниже Почему за МКАДом зарплаты в несколько раз ниже Иронично о последних событиях Иронично о последних событиях Отряд кабанов посетил посёлок в Ленинградской области Отряд кабанов посетил посёлок в Ленинградской области

На что жалуетесь?

Вернуться