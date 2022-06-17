Комариное нашествие: Северобайкальские насекомые ждут туристов в гости

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Житель Северобайкальска записал видео, находясь в туче из комаров. Неунывающий мужчина показал, как выглядит его машина и позвал в гости.
Уж лучше вы к нам
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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