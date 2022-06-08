Ночное веселье ёжика

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У ежей в Ленинградской области свои понятия о развлечениях. Маленький колючий экстремал ушел в ночной отрыв, катаясь на раме, словно на качелях. Его необычное увлечение попало на видео.
Пока никто не видит
Ничего необычного, просто ёжик устроил себе ночное веселье.
Источник:
АНТИФИШКИ
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