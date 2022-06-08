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Ночное веселье ёжика

Ночное веселье ёжика

Автор:
08 июня 2022 10:11
Сообщество : Животные
Метки: Ленинградская область   Россия   в мире   видео   животные   прикол   ёж   ёжик   
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У ежей в Ленинградской области свои понятия о развлечениях. Маленький колючий экстремал ушел в ночной отрыв, катаясь на раме, словно на качелях. Его необычное увлечение попало на видео.

Пока никто не видит

Ничего необычного, просто ёжик устроил себе ночное веселье.

Источник:

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Метки: Ленинградская область   Россия   в мире   видео   животные   прикол   ёж   ёжик   
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108
gh0st 2 часа назад
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8k
Света Минуту назад
Ну и ничего странного. Ежи вообще любопытные и забавные. Вон вчера возвращалась с работы. Было чуть за десять вечера, темно. Подхожу ко въезду в гараж у соседей (частный дом) и слышу пыхтение и тихое шуршание. Подошла ближе и вижу что один ёжик стоит в травке и насупившись громко фырчит, а вокруг него по кругу бегает второй. Молча.))) Это наверное было такое ухаживание кавалера за дамой.) Самое главное, что на меня они вообще даже внимания не обратили. Глянули только, мол, не мешай нам тут ёшкаться-иди дальше.
Шкодные такие.
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sapér Vodička 16 минут назад
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