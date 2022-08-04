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Эмоциональный итальянский дедушка недоволен внуком

Эмоциональный итальянский дедушка недоволен внуком

Автор:
04 августа 2022 12:34
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Прошутто   Реакция   Юмор   видео   внук   дедушка   прикол   
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Парень ломает нежную психику деда, нарезая прошутто неправильным образом. Посмотрите, как реагирует дедуля, когда видит, что его внук не умеет тонко резать ветчину.

Внук, ну кто так режет?!

Итальянский дедушка недоволен внуком, который не умеет нарезать прошутто.

Источник:

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Метки: Еда   Прошутто   Реакция   Юмор   видео   внук   дедушка   прикол   
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12  комментариев
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3k
Copycat Час назад
блин а че обрезали в том месте где он сам хотел отрезать? я бы посмотрел как правильно)
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9k
Павел Полчаса назад
Дед лишил после этого вычеркнул внука из наследства?
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−142
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
понять деда вполне можно... да и внучок похоже его специально бесит
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6k
Алексей 53 минуты назад
Как правильно нарезать ветчину по итальянски.
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1k
Росомаха 55 минут назад
Так то дед ГОД делал этот итальянский хамон... Я его понимаю...Убил бы!!! Сало себе так режь на тормозок!
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4k
A 55 минут назад
Не. Ну, парень реально рукжоп
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47k
dima423 57 минут назад
криворукий внук)) согласен с дедом
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Alex Chebrikov

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