Эмоциональный итальянский дедушка недоволен внуком

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Парень ломает нежную психику деда, нарезая прошутто неправильным образом. Посмотрите, как реагирует дедуля, когда видит, что его внук не умеет тонко резать ветчину.
Внук, ну кто так режет?!
Итальянский дедушка недоволен внуком, который не умеет нарезать прошутто.
Источник:
АНТИФИШКИ
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