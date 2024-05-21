Краснодарский дедушка на стиле

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В Краснодаре посетитель магазина заметил на кассе дедушку на стиле. Пожилой мужчина расплачивался за товары пачкой пятитысячных купюр, к которым резинкой была прикреплена банковская карта.
Дедушка с самым дорогим держателем для банковской карты.
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