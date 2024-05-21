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Краснодарский дедушка на стиле

Краснодарский дедушка на стиле

Автор:
21 мая 2024 09:05
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Краснодар   Прикол   дедушка   деньги   магазин   
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В Краснодаре посетитель магазина заметил на кассе дедушку на стиле. Пожилой мужчина расплачивался за товары пачкой пятитысячных купюр, к которым резинкой была прикреплена банковская карта.

Дедушка с самым дорогим держателем для банковской карты.

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Метки: Видео   Краснодар   Прикол   дедушка   деньги   магазин   
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seller-k 48 минут назад
Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный Кукла-Л.

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Себастьян Перейра
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