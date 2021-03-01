FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11769 постов • 2583 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Реакция шотландского семейства на сюрстрёмминг

Реакция шотландского семейства на сюрстрёмминг (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 10:02
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Сюрстрёмминг   Юмор   видео   дети   еда   отец   прикол   
2430
1
1
Сюрстрёмминг является национальным шведским деликатесом и представляет собой консервированную квашенную селедку, с весьма резким и специфическим запахом. Нетрудно догадаться, что далеко не каждому это угощение придется по вкусу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Реакция   Сюрстрёмминг   Юмор   видео   дети   еда   отец   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
34
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
zarik82 Полчаса назад
химико-бактериалогическое оружие какое-то
ржал до слёз от их вида)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
djinn 2 минуты назад
я думал помрет в конце видео)))) ФУХ, до слез)))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия 4 минуты назад
Как-то в общаге по пьяне с девушкой уединился,так она как трусы сняла-у нее там такой сюрстрёмминг оказался,что у меня аж упал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
151
Chaim Kushnir 5 минут назад
сюрстремминг, сыры, пахнущие, простите, дерьмом и прочее подобное - это же каким гением маркетинга нужно быть, чтобы убедить граждан ЭТО есть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
EE 5 минут назад
Блин у меня обед я такое смотрю)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
twincam 7 минут назад
ну это знатная фишка чтобы поржать ))))

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
gnyS i 8 минут назад
Шведы придумали этот рецепт что бы поражать над блюющими туристами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MC 9 минут назад
Этой херней навальнят и тиктокиров на зоне кормить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
445
Zavrrr 18 минут назад
Как буд-то больной бешенством, пытается попить родниковой водички.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Я чет не понял: он блюет прям себе на штаны?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Subic 37 минут назад
Потреблял я это. У "дегустаторов" комплект не правильно подобран просто. Никто в Швеции это не ест. ЭТИМ закусывают. :) Есть у них национальный напиток "Аквавит" (под 50 градусов), вот под эту селедочку превосходно "заходит". Кто не хочет Аквавита, есть "Абсолют" всем известный, под него тоже ничего. А если серьезно. Банка НЕ должна быть вздута. Да, процесс приготовления (заквашивания) подразумевает неприятный запах готового продукта. Ничем, к примеру, не противнее, чем от сыра с зеленой плеснью. Вкус непривычный, но ничуть не напоминает тухлятину. Вообще, потреблять это лучше на родине продукта, свежеприготовленное. Да, в банки тоже расфасовывают, но вкус уже "не тот". И, главное, там совсем короткий срок годности. Что бы остановить процесс дальнейшего сквашивания, продукт обильно сдабривают консервантом. В данном случае банка вздулась, либо брак, либо просрочка. И пробует он уже явную тухлятину и, видимо, сам это понимает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bhaal Subic 11 минут назад
Водочка с селедочкой. Все как у нас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
SolomonA 39 минут назад
Есть хоть одно видео, где его шведы едят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bhaal SolomonA 8 минут назад
Есть. Едят примерно также как и мы селедку. Водочка, лучок, картошка.

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
239
Павел SolomonA 7 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bhaal Павел 3 минуты назад
Они еще водочку пивком лакируют. Наши люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MC SolomonA Минуту назад
Смотри с 7:40 мин.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
nobody® 40 минут назад
Хорошая привычка - при рвотных позывах поворачиваться в сторону детей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Valiko 41 минуту назад
1:30 - самый смак =))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Valiko 39 минут назад
и еще одна команда отважных и живописных дегустаторов)) Высокий нига прям стойкий оказался!
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vasso 44 минуты назад
Печерский засол не лучше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
161
Олег Пальчик 47 минут назад
Прям будто "Полицейский с рублевки посмотрел" (5й сезон, "сюрприз" от Измайлова)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−7
ann 52 минуты назад
Какого вообще детям видеть отца в таком виде. Фу дебил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
232
Виктория Виктория Час назад
нууу почти )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−29
Алексей Час назад
На столе не хватает стаканчика парного молочка и свежих огурчиков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Зотов Час назад
вроде её как-то в воде что ли открывают и промывают сразу, по хитрому
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
disevenvis Александр Зотов 39 минут назад
Ага, в воде, потом она по вкусу так себе становиться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
SerGProS Час назад
Смотрите русскую версию с крепкими мужиками
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку Фокус с платком удался Фокус с платком удался Кот столкнулся с реальностью, когда попытался реализовать свой план Кот столкнулся с реальностью, когда попытался реализовать свой план Блудный кот возвращается домой Блудный кот возвращается домой Если бы понедельник был котом Если бы понедельник был котом
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

948398



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
35 человек, у которых день явно не задался
1
222
35 человек, у которых день явно не задался
15 снимков, на которые стоит взглянуть даже умудренным опытом
3
43
15 снимков, на которые стоит взглянуть даже умудренным опытом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кому нужен Humvee, когда можно купить вместо него военный внедорожник Bowler
0
26
Кому нужен Humvee, когда можно купить вместо него военный внедорожник Bowler
Помощника Леди Гаги застрелили, чтобы украсть ее бульдогов
2
54
Помощника Леди Гаги застрелили, чтобы украсть ее бульдогов
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#прикол#приколы#подборка#девушки#позитив#интересное#сарказм#на различный вкус
#фото#история#животные#СССР#смешные#комментарии#сша#кино#сатира#Фотографии.
#интересно#картинки#люди#дети#прикольные#настроение#Россия#китай#смешно#война

На что жалуетесь?

Вернуться