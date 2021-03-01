Реакция шотландского семейства на сюрстрёмминг

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Сюрстрёмминг является национальным шведским деликатесом и представляет собой консервированную квашенную селедку, с весьма резким и специфическим запахом. Нетрудно догадаться, что далеко не каждому это угощение придется по вкусу.
Дональд Макленнан и два его сына Робби и Джейми сняли на видео, как они пытаются съесть экзотическую "вкусняшку".
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