Неудачная попытка девушки открыть банку с сюрстреммингом

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Девушка и её не самая удачная попытка открыть банку с сюрстрёммингом . Знаменитый шведский деликатес представляет собой консервированную квашеную сельдь с очень резким и отталкивающим запахом.
Уникальный деликатес, который заставляет людей разных национальностей "разговаривать" на одном языке.
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Все не верят и хотят это испытать на себе. Даже я. Только вот купить её не где.
Есть конечно но очень дорого.