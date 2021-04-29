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Неудачная попытка девушки открыть банку с сюрстреммингом

Неудачная попытка девушки открыть банку с сюрстреммингом (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 09:16
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Реакция   Сюрстрёмминг   Юмор   видео   еда   прикол   
1744
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Девушка и её не самая удачная попытка открыть банку с сюрстрёммингом . Знаменитый шведский деликатес представляет собой консервированную квашеную сельдь с очень резким и отталкивающим запахом.

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Метки: Девушка   Реакция   Сюрстрёмминг   Юмор   видео   еда   прикол   
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16  комментариев
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26k
Антон 2 часа назад
В воде надо открывать. Тогда запаха не будет.
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528
Иван 56 минут назад
Если подробнее почитать историю возникновения этого блюда, то становится ясно, что люди начали употреблять эту мерзость не от хорошей жизни. Соли для консервации рыбы не хватало, поэтому нередко она начинала бродить и закисать. Но так как жить хочется, то приходилось есть и такое дерьмо. Фактически, это можно сравнить с употреблением в пищу во время блокады Ленинграда столярного клея, или хлеба, который на три четверти состоял из перемолотой хвои, кожуры от семечек и прочей мало съедобной дряни. Но мы же не стали продавать это в качестве деликатесов. А тут развели ажиотаж вокруг откровенных помоев.
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206
Олег Бондаренко Час назад
ВОТ НА СВАДЬБЕ БЫ ОТКРЫТЬ--ВО БЫ СМЕХУ
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2k
OLDer Олег Бондаренко 9 минут назад
или на новый год в тесном кругу гостей )))
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1k
Дмитрий Час назад
Ни ...я там зона поражения!!!!И Так вот он каков..."Новичёк"!
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122k
Пельмень Час назад
По итогу стало интересно, как его действительно есть. Оказалось, что у шведов даже куча инструкций выложена на предмет вскрытия и употребления. Плюс шведы еще и сами стали обижаться на эти ролики. Если в краце, то открывать его в закрытом помещении так, как делает барышня в ролике - д********м в чистом виде. Сами шведы рекомендуют открывать на свежем воздухе, надев на банку пакет, либо засунув банку в ведро с чистой водой, поскольку от запаха можно и сознание потерять. Да и банка иногда бывает вздутой от брожения и может обрызгать рассолом. Далее вся эта ферментированная рыба чистится от слизи и шкуры, нарезается и употребляется с варенной картошкой, зеленью, репчатым луком и пивом/хлебом с сыром и овощами и тд. На вкус - вещь на любителя. Что-то очень странное.
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528
Иван Пельмень Час назад
Какое закрытое помещение? Она как раз на свежем воздухе и открывает.
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10k
Джон Уик 2 часа назад
Классная реклама этой рыбешке.
Все не верят и хотят это испытать на себе. Даже я. Только вот купить её не где.
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1k
Дмитрий Джон Уик Час назад
Закажи....Или не умеешь интернетом пользоваться?
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10k
Типа граф Дмитрий 38 минут назад
Хрена она стоит 2500 р. , нееее я лучше раков на эти деньги возьму :)
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10k
Джон Уик Дмитрий 12 минут назад
Где и как в интернете? Что то я не нашёл.
Есть конечно но очень дорого.
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3k
Hugo_RnD 2 часа назад
что-то запоздалая у них попытка хайпа - таких роликов - пруд пруди...
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918
Victor 2 часа назад
для чего ботинок на столе? в качестве отдушки?
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13k
Serg2001 2 часа назад
Это тест на короновирус... )
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3k
Mimik 2 часа назад
Мазохисты блин
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