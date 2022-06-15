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Лайкнул: пёс странным образом отблагодарил незнакомца за угощение

Лайкнул: пёс странным образом отблагодарил незнакомца за угощение

Автор:
15 июня 2022 12:31
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Реакция   Юмор   видео   животные   мясо   неожиданно   прикол   пёс   собака   
1071
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У автора видео есть не совсем обычное хобби. Он кладет на закрепленную на машинке на пульте управления тарелку мясо и доставляет его до бездомных животных. Во время очередного кормления пса произошёл небольшой и забавный казус.
Ваша сдача. Пёс отблагодарил за еду как смог.

Источник:

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Метки: Еда   Реакция   Юмор   видео   животные   мясо   неожиданно   прикол   пёс   собака   
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11  комментариев
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21k
СергейПименов Час назад
Психология животного. Он пометил свою территорию. Эта кормушка типо моя...
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168
Дмитрий П 3 минуты назад
"...странным образом отблагодарил незнакомца..."
Какого незнакомца? Где он отблагодарил?
Кусок курицы (вроде курица) подъехал к собаке на радиоуправляемой машинке. Пёс даже и не понял что его угостили, для него это просто маленькая охота.
Кадр 1: На какой-то странной движущейся фигне, лежит кусок мяса.
Кадр 2: Пёс набрался смелости-наглости и "взял с боем"
Кадр 3: Пёс оставил визитку для любопытных.
Вот если бы автор сам подошёл к собаке.....но тогда не было бы поста
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38
Сигизмунд Лазаревич 20 минут назад
Не делай добра...
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18k
nobody® 36 минут назад
Тарелочка для чаевых
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177
Alex 38 минут назад
Вот засранец )
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6k
citrus1 56 минут назад
расписался в получении посылки
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3k
Николаевич Час назад
Вот и делай кому-то хорошее... Всё как в жизни!
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21k
hebpat Час назад
что было, тем и отблагодарил
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23
Ron Burgundi Час назад
видео не то
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