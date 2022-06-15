Лайкнул: пёс странным образом отблагодарил незнакомца за угощение

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У автора видео есть не совсем обычное хобби. Он кладет на закрепленную на машинке на пульте управления тарелку мясо и доставляет его до бездомных животных. Во время очередного кормления пса произошёл небольшой и забавный казус.
Ваша сдача. Пёс отблагодарил за еду как смог.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Какого незнакомца? Где он отблагодарил?
Кусок курицы (вроде курица) подъехал к собаке на радиоуправляемой машинке. Пёс даже и не понял что его угостили, для него это просто маленькая охота.
Кадр 1: На какой-то странной движущейся фигне, лежит кусок мяса.
Кадр 2: Пёс набрался смелости-наглости и "взял с боем"
Кадр 3: Пёс оставил визитку для любопытных.
Вот если бы автор сам подошёл к собаке.....но тогда не было бы поста