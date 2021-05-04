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Необычная реакция мужчины на сюрстремминг

Необычная реакция мужчины на сюрстремминг (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 09:17
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   еда   прикол   
679
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О знаменитом дурнопахнущем шведском деликатесе и реакциях людей на него не слышал только ленивый. Однако герой этого видео способен удивить.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   еда   прикол   
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14  комментариев
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12k
Колька Валеркин сын 50 минут назад
Да он читер епта, у него палюбому ковидла
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2k
neutrino Минуту назад
Даже позавидовал ему. Всё пох! Вот из таких людей и делать гвозди. Это про таких.
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6k
donembro 6 минут назад
Что же там за запах такой?
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21k
Батончик с маком 11 минут назад
Это чемпион мира по куннилингусу. Он и не такое нюхал
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16k
sanchesS80 14 минут назад
Это как раз нормальная реакция. Разные придурки рыгают на камеру, лишь бы лайков побольше нахватать. А лопухи им верят.
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8k
krivsan 24 минуты назад
и ценник у нее,купи чтоб порыгать,но может и есть ценители гнилой сельди,мне крестьянину не понять
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3k
Горожанин 40 минут назад
Квашеная сельдь - неправильное определение сюрстремминга. Квашение - процесс закисления и засолки для длительного хранения. В процессе закисления так же происходит первичная денатурация белка, что положительно сказывается на вкусовых качествах мяса и быстроте термической обработки. Для этого маринуют, например, мясо для шашлыка.

Сюрстремминг не имеет отношения к этому. Здесь процесс не окисления (хотя, он тоже есть), а гниения. В этом суть, это главное - гниение. Рыбе дают в прямом смыле начать гнить под воздействием микроорганизмов.

Для чего? Так с древности северные народы получали витамины и дополнительные питательные вещества, которые есть в растительной пище, но что не растет на Севере. Витамины и вещества вырабатывают микроорганизмы во время гнилостных процессов. Очевидно, что в древности произошло все случайно - съели тухлятину, чтоб не умереть с голоду - а оказалось, что ничего. Так и возникла традиция. Северные народны так часто с мясом поступают. Чукчи, например, так гниют мясо кита и других морских животных. Не растут на Севере овощи и фрукты. А витамин С нужен, чтоб не умереть от цинги. Так вот и не болеют - благодаря тому, что витамин С в тухлятине синтезируется бактериями. Северные народы интуитивно так приспособились и выжили.
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102
SVG Горожанин 23 минуты назад
Там ещё один факт играет свою роль. Переработка пищи энергетически затратное занятие. А тут фактически переваренная рыба расщепляй не хочу. Желудок такую готовую еду поощряет, мозг эндорфин в кровь вбрасывает.
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1k
Алек Сандр 46 минут назад
Коронавирусный, стопудово - ни вкус, ни запах не ощущает!!
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40k
Александр 47 минут назад
Никогда не понимал, зачем надо жрать всягое говно ради понта..?
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3k
Едондер пуп 59 минут назад
Только сейчас подумал, что коронавирусную аносмию можно выгодно использовать в таких спорах)))
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Да чего там мороженое а помните какой был вкусный гудрон
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