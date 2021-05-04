Необычная реакция мужчины на сюрстремминг

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О знаменитом дурнопахнущем шведском деликатесе и реакциях людей на него не слышал только ленивый. Однако герой этого видео способен удивить.
Мужчина вполне нормально отнесся к запаху и вкусу квашеной сельди.
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Сюрстремминг не имеет отношения к этому. Здесь процесс не окисления (хотя, он тоже есть), а гниения. В этом суть, это главное - гниение. Рыбе дают в прямом смыле начать гнить под воздействием микроорганизмов.
Для чего? Так с древности северные народы получали витамины и дополнительные питательные вещества, которые есть в растительной пище, но что не растет на Севере. Витамины и вещества вырабатывают микроорганизмы во время гнилостных процессов. Очевидно, что в древности произошло все случайно - съели тухлятину, чтоб не умереть с голоду - а оказалось, что ничего. Так и возникла традиция. Северные народны так часто с мясом поступают. Чукчи, например, так гниют мясо кита и других морских животных. Не растут на Севере овощи и фрукты. А витамин С нужен, чтоб не умереть от цинги. Так вот и не болеют - благодаря тому, что витамин С в тухлятине синтезируется бактериями. Северные народы интуитивно так приспособились и выжили.
Гние ние (также аммонификация) процесс разложения азотсодержащих органических соединений (белков, аминокислот) в результате их ферментативного гидролиза под действием аммонифицирующих микроорганизмов с образованием токсичных для человека конечных продуктов аммиака, сероводорода...
Этого в сюрстрёмминге не происходит. Потому что работают не гнилостные бактерии, а другие, которые выделяют большое количество разных кислот. Эти кислоты и производят заквашивание.